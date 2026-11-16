Ubuntu, driver NVIDIA ora si installano dall’App Center

Installare i driver NVIDIA su Ubuntu diventa un’operazione meno ostica grazie a una novità introdotta nell’App Center del sistema. Chi arriva da Windows, o semplicemente non ha confidenza con il terminale, trova spesso proprio nella gestione dei driver grafici uno degli ostacoli più fastidiosi del passaggio a Linux. Nelle versioni più recenti della distribuzione esiste ora un punto di accesso dedicato ai driver aggiuntivi, dove è possibile consultare le opzioni compatibili con il proprio hardware e procedere all’installazione direttamente da un’interfaccia grafica.

Conviene chiarire subito un aspetto. Il funzionamento dei driver resta identico a prima, quello che cambia è la strada per arrivarci. Individuare e installare il pacchetto giusto diventa più immediato, senza dover andare subito a caccia di istruzioni esterne, e questo pesa parecchio soprattutto nell’uso quotidiano del desktop, quando l’obiettivo è far funzionare la scheda video senza perdere mezza giornata.

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Una pagina dedicata nella scheda Add-ons

La nuova schermata si trova nella scheda Add-ons dell’App Center e, sui dispositivi supportati, mostra una pagina riservata ai driver aggiuntivi. Le proposte variano in base alla scheda grafica rilevata, motivo per cui la voce potrebbe non comparire su tutti i computer. Dietro le quinte la funzione riprende la logica del vecchio strumento grafico Additional Drivers, quindi il vero guadagno sta nella presentazione. L’utente vede le alternative disponibili insieme alle informazioni che le accompagnano, tutto raccolto in un unico posto.

La novità arriva dopo che il precedente accesso grafico era sparito dall’installazione predefinita di Ubuntu 26.04 LTS. Da quel momento chi aveva bisogno di un driver proprietario era costretto a passare dal terminale oppure a recuperare la vecchia applicazione. Ubuntu consiglia di gestire i driver attraverso i propri pacchetti, così da mantenere la compatibilità ed evitare conflitti, e la nuova interfaccia rende questa strada decisamente più accessibile. Le procedure avanzate però restano dove sono e non vengono sostituite.

Come orientarsi tra i rami per le GPU NVIDIA

Con le GPU NVIDIA la schermata può proporre rami differenti, e qui serve un minimo di attenzione perché non si tratta di una classifica di qualità. Tutto dipende dall’architettura della scheda. I modelli più datati possono richiedere il ramo 580, mentre quelli basati su Turing o su architetture successive possono utilizzare anche il ramo 615.

C’è poi la dicitura open, che spesso genera un po’ di confusione. Indica che il modulo del kernel viene distribuito con codice sorgente accessibile, ma non significa che l’intero stack grafico sia libero. Firmware e librerie in spazio utente possono infatti rimanere proprietari.

Una volta scelto il pacchetto l’App Center chiede l’autenticazione, e per caricare il nuovo modulo bisogna riavviare il computer. Sui sistemi con Secure Boot entra in gioco un’ulteriore distinzione. I moduli precompilati e firmati da Canonical possono essere caricati senza passaggi aggiuntivi, mentre quelli generati tramite DKMS possono richiedere la registrazione di una chiave MOK. Nei casi dubbi la guida ufficiale di Ubuntu suggerisce di preferire i pacchetti distribuiti dalla piattaforma stessa.

Anche con il nuovo percorso grafico rimane necessario conoscere almeno le caratteristiche della propria scheda video, e non tutte le configurazioni mostreranno le stesse opzioni per i driver NVIDIA. La sezione dell’App Center rende comunque più leggibili scelte tecniche che prima richiedevano una ricerca tra guide e comandi, permettendo a un numero maggiore di persone di gestire il proprio hardware con consapevolezza.

Fonte: TecnoAndroid