Bose QuietComfort al minimo storico: 199,49 euro con il 20% di sconto

Restano al minimo storico le Bose QuietComfort, cuffie over ear wireless pensate per chi vuole tagliare fuori il rumore intorno senza rinunciare a un ascolto pulito. Il prezzo attuale, complice uno sconto del 20%, è di 199,49 euro, con la possibilità di rateizzare in 5 soluzioni. Una cifra che, per un modello con cancellazione attiva del rumore e 24 ore di autonomia dichiarata, resta parecchio interessante.

Il cuore dell’offerta sta tutto lì, in quella combinazione di elementi che di solito si trovano separati. Da una parte la struttura over ear, che già di suo fa da barriera fisica contro i suoni esterni. Dall’altra l’elettronica che lavora per abbattere quello che passa comunque. Il risultato è la modalità Quiet, quella che spinge al massimo l’isolamento e che torna utile in aereo, in treno, in un ufficio open space dove la concentrazione dura il tempo di una telefonata altrui.

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Quiet e Aware, due modi diversi di stare al mondo

La scelta tra isolarsi e restare in ascolto dell’ambiente è probabilmente l’aspetto più riuscito di queste cuffie Bose. Passando alla modalità Aware la cancellazione attiva viene messa da parte e i suoni esterni tornano a filtrare, senza però costringere a togliersi le cuffie o a mettere in pausa la musica. Serve quando si cammina per strada, quando qualcuno si avvicina alla scrivania, quando è il caso di sentire un annuncio in stazione.

Il passaggio da una modalità all’altra è immediato ed è pensato proprio per quelle situazioni che cambiano nel giro di pochi secondi. Nessuna procedura complicata, nessun menu da cercare. La logica è semplice, e funziona esattamente perché non chiede troppo a chi le indossa.

Autonomia, connessioni e quel dettaglio del cavo

Sul fronte batteria le QuietComfort dichiarano fino a 24 ore con una singola ricarica, un dato che in pratica significa diversi giorni di utilizzo normale prima di dover cercare una presa. Chi le usa per viaggi lunghi o per intere giornate di lavoro dovrebbe trovarsi a proprio agio, anche perché l’autonomia dichiarata tiene conto dell’uso con cancellazione attiva inserita.

La connettività si affida al Bluetooth 5.1 con supporto multipoint, quindi due dispositivi collegati contemporaneamente e passaggio da uno all’altro senza dover riassociare ogni volta. Tipico scenario: computer per la videochiamata e telefono per la chiamata in arrivo, il tutto senza smanettare tra le impostazioni. C’è poi l’equalizzazione regolabile, che permette di intervenire sul bilanciamento del suono a seconda dei gusti o del genere musicale.

Un altro punto che vale la pena segnalare è la possibilità di usarle via cavo. Sembra un dettaglio minore, ma non lo è per niente: significa poterle collegare a impianti audio, a sistemi di intrattenimento a bordo degli aerei, o semplicemente continuare ad ascoltare quando la batteria è a terra. Una via di fuga che molte cuffie wireless di fascia alta hanno ormai abbandonato.

Il prezzo e cosa aspettarsi

Il valore di 199,49 euro corrisponde al minimo storico registrato per questo modello su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate. L’offerta è stata verificata alle 16:02 del 30 agosto, quindi le variazioni nelle ore successive rientrano nella normalità del listino dinamico della piattaforma.