Razer DeathAdder V3 Pro al minimo storico: sconto del 35%

Chi tiene d’occhio le periferiche da gioco su Amazon avrà notato che il Razer DeathAdder V3 Pro è scivolato al suo minimo storico, con uno sconto del 35% che porta il prezzo finale a 122,63€. Non capita spesso di vedere uno dei mouse wireless più chiacchierati del catalogo Razer a questa cifra, e il taglio riguarda il modello completo, non una versione ridotta o rivista.

Il punto di partenza, quando si parla di questo mouse, è il peso. Appena 63 grammi, un valore che colloca il DeathAdder V3 Pro nella categoria degli ultraleggeri veri e non solo dichiarati. Chi passa ore davanti a uno sparatutto capisce subito la differenza: il polso si affatica meno, i movimenti rapidi risultano più naturali, e la sensazione generale è quella di spostare qualcosa che quasi non c’è.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un’ergonomia costruita insieme ai professionisti

La forma non è nata a tavolino in totale solitudine. Razer ha lavorato anche con giocatori professionisti di eSport per rifinire il profilo, e il risultato è un guscio pensato per una presa comoda che regga anche le sessioni più lunghe, quelle che si trascinano oltre ogni buon proposito. La maneggevolezza è stata uno dei punti su cui si è intervenuti maggiormente rispetto al passato, con l’idea di rendere il mouse controllabile senza dover stringere troppo.

È un dettaglio che sembra secondario e invece pesa parecchio nell’uso quotidiano. Un mouse leggero ma scomodo diventa rapidamente frustrante, mentre qui l’obiettivo dichiarato era combinare le due cose. Il design ergonomico resta quello riconoscibile della famiglia DeathAdder, una linea che negli anni ha accumulato una certa fama proprio per la forma della scocca.

Non perdetevi le offerte Amazon gratis che potete avere solo con il canale Telegram @codiciscontotech, risparmierete tantissimo su ogni acquisto.

Polling rate a 8.000 Hz e sensore Focus Pro 30K

Sul fronte tecnico il pezzo forte è la tecnologia Razer HyperPolling Wireless, che spinge il polling rate senza fili fino a 8.000 Hz. Tradotto in parole semplici: il mouse comunica con il computer otto volte più spesso rispetto ai classici modelli wireless da 1.000 Hz. In coppia con la connessione a latenza ultra bassa Razer HyperSpeed, il risultato è una reattività che si avvicina molto a quella di un cavo, cosa che qualche anno fa era considerata una piccola utopia.

Il tracciamento è affidato al sensore ottico Razer Focus Pro 30K, progettato per funzionare su superfici molto diverse tra loro, compreso il vetro. Ci sono poi funzioni dedicate alla mira e al controllo, pensate per chi vuole mettere le mani nei parametri e non accontentarsi delle impostazioni di base. Per chi gioca competitivo, la costanza del sensore conta spesso più del numero di DPI dichiarato sulla confezione.

Chiudono il quadro gli switch ottici Razer di terza generazione, quelli che dovrebbero mettere fine al fastidioso doppio clic accidentale, il difetto che prima o poi colpisce quasi ogni mouse dopo qualche mese di utilizzo intenso. L’attuazione è rapidissima, 0,2 millisecondi, e il ciclo di vita dichiarato arriva a 90 milioni di clic. Un numero che, messo su carta, significa parecchio tempo prima di pensare a un ricambio. La promozione è attiva direttamente sulla pagina Amazon dedicata al prodotto e riguarda il prezzo pieno del listino, quindi il 35% si applica sul valore originale. Considerando che si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, chi stava rimandando l’acquisto di un mouse gaming di fascia alta ha davanti una finestra interessante.