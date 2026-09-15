OpenAI, Sam Altman valuta di rallentare l’IA di frontiera

Sam Altman avrebbe detto ai dipendenti di OpenAI che l’azienda sta valutando di rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di frontiera, aggiungendo di sperare che anche gli altri laboratori del settore prendano la stessa strada. Una frase pronunciata all’interno, davanti al personale, non un annuncio pubblico con tanto di comunicato. Ed è proprio questo che la rende interessante, perché arriva da chi negli ultimi anni ha incarnato più di chiunque altro l’idea che nella corsa ai modelli più potenti si vince andando veloci.

Il passaggio chiave riguarda la cosiddetta ricerca di frontiera, cioè quella fetta di lavoro che non serve a migliorare del 10 per cento un prodotto già esistente ma a spingere i sistemi verso capacità nuove. È il cuore tecnologico di OpenAI, la parte da cui nascono i modelli che poi finiscono dentro i servizi usati da milioni di persone. Parlare di un possibile freno su quel fronte, e non su questioni di contorno, cambia parecchio il peso dell’affermazione.

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Perché un rallentamento pesa più di quanto sembri

Il punto delicato sta nella seconda metà del ragionamento di Sam Altman, quella in cui si augura che anche le altre aziende facciano altrettanto. Nessun laboratorio, da solo, può decidere il ritmo di un intero settore. Se uno rallenta e gli altri no, il risultato è semplicemente che il primo perde terreno mentre la velocità complessiva resta identica. È un problema classico, che nel caso dell’intelligenza artificiale si porta dietro implicazioni industriali enormi, dai contratti commerciali agli investimenti in infrastrutture di calcolo fino alla capacità di attrarre ricercatori.

Vale la pena sottolineare cosa non è stato detto. Non c’è una decisione presa, non ci sono progetti sospesi, non ci sono tempi indicati. Si parla di una valutazione in corso, di un’ipotesi messa sul tavolo davanti ai dipendenti. La distanza tra un ragionamento interno e una politica aziendale formalizzata, in una realtà come OpenAI, può essere lunga. E i piani possono cambiare più volte prima di diventare qualcosa di concreto.

Un cambio di tono rispetto agli ultimi anni

Chi segue il settore sa quanto sia insolito sentire un discorso del genere da un amministratore delegato che ha costruito la propria reputazione sulla capacità di arrivare prima. Le richieste di rallentare lo sviluppo dell’IA negli ultimi anni sono arrivate soprattutto dall’esterno, da ricercatori indipendenti, da gruppi di pressione, da chi guarda con preoccupazione alla velocità con cui i modelli diventano più capaci. Sentirle formulare dall’interno di uno dei laboratori più avanzati al mondo sposta il baricentro della discussione.

Resta il fatto che una posizione simile, per avere effetti reali, avrebbe bisogno di una convergenza tra concorrenti che oggi competono su ogni fronte, dai talenti ai data center. Un’intesa informale tra aziende private su quanto correre nella ricerca è qualcosa che non ha precedenti chiari nel settore tecnologico recente, e che solleverebbe domande anche sul piano della concorrenza. Per ora la questione resta confinata alle mura di OpenAI e alle parole rivolte ai suoi dipendenti da Sam Altman, senza conferme ufficiali sul fatto che l’azienda intenda davvero mettere il piede sul freno né indicazioni su quali attività di ricerca sarebbero coinvolte da un’eventuale decisione in tal senso.