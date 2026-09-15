Physint, Robert Pattinson nel cast? La teoria dei fan

Una teoria che gira con insistenza tra i fan vuole Robert Pattinson dentro Physint, il nuovo stealth action firmato da Hideo Kojima. Non c’è nulla di ufficiale, va detto subito, ma la ricostruzione messa insieme dalla community è abbastanza articolata da meritare attenzione: secondo diversi appassionati, l’attore di The Batman sarebbe già stato scelto per interpretare uno dei personaggi principali della maxi produzione di Kojima Productions realizzata in collaborazione con PlayStation Studios. Tutto è partito dall’annuncio sul casting dei personaggi del gioco, il momento in cui i fan hanno iniziato a incrociare indizi e a mettere in fila coincidenze. Il punto che resta oscuro è il ruolo: nessuno sa se Pattinson sia stato coinvolto come protagonista o piuttosto come il misterioso antagonista con “accento tedesco” citato negli annunci ufficiali del casting. Due possibilità molto diverse tra loro, entrambe compatibili con quel poco che è stato mostrato finora.

Il poster, la silhouette e quella somiglianza

L’indizio più discusso riguarda il poster principale di Physint distribuito fino a questo momento. La figura che campeggia nell’immagine, secondo i fan, potrebbe essere proprio l’attore britannico. Una somiglianza in effetti si intravede, anche se la silhouette è parecchio oscurata e lascia spazio a interpretazioni di ogni tipo. È il classico caso in cui chi vuole vedere qualcosa la vede, mentre chi resta prudente si limita a osservare un profilo generico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Poi c’è il secondo elemento, quello che ha dato benzina alla teoria: una puntata del podcast di Hideo Kojima. Il director ha raccontato un episodio del Festival di Cannes del 2025 che dimostra il rapporto di amicizia con Pattinson. Dopo una telefonata, l’attore gli avrebbe procurato alcuni biglietti per un after party. Un aneddoto leggero, in apparenza, ma sufficiente a far scattare le antenne di chi segue da anni il modo in cui Kojima costruisce i suoi cast, pescando spesso tra volti del cinema con cui ha stretto legami personali. Nelle stesse conversazioni, l’autore giapponese ha descritto Pattinson come una persona estremamente gentile e ha speso parole di grande apprezzamento per le sue capacità di recitazione. Per chi vuole seguire la teoria, sono altrettanti segnali. Per tutti gli altri, complimenti sinceri di un regista che ama il cinema e frequenta il mondo del cinema. La differenza, per ora, sta solo nell’occhio di chi guarda.

Cosa si sa davvero di Physint

Sul gioco in sé le informazioni concrete restano poche. Physint viene descritto come uno stealth action, un progetto che Kojima ha inquadrato con una battuta diventata piuttosto famosa tra gli appassionati: “è uno stealth, potrei svilupparlo anche mentre dormo”. Una frase che dice molto sulla confidenza dell’autore con il genere che lo ha reso celebre, e poco su tempistiche e contenuti.

Il calendario, del resto, gioca a sfavore delle notizie. Kojima Productions in questa fase è con ogni probabilità concentrata su OD, il nuovo progetto horror dello studio, mentre lo stealth action dovrebbe arrivare soltanto in un secondo momento. Difficile quindi aspettarsi conferme rapide su nomi, ruoli o volti coinvolti. Nel frattempo la teoria su Robert Pattinson continua a circolare, alimentata da un poster ambiguo, da un aneddoto raccontato in podcast e da una simpatia dichiarata più volte dal director verso l’attore. Elementi che, sommati, non fanno una conferma ma spiegano bene perché intorno a Physint si sia già acceso questo genere di caccia agli indizi.