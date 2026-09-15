AMD Radeon RX 9000 insidia NVIDIA: vendite quasi alla pari

Il mercato delle schede video gaming sta vivendo una fase che pochi avrebbero previsto un anno fa, con AMD capace di rosicchiare terreno a NVIDIA grazie alla generazione Radeon RX 9000. Il dominio della squadra verde resta un fatto, sia chiaro, ma il margine si è assottigliato e i numeri che arrivano dai canali di vendita raccontano qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni, quando la partita sembrava chiusa in partenza. Vale la pena mettere subito le mani avanti su un punto: si parla di dati quasi circostanziali, non di rilevazioni ufficiali sull’intero comparto. Però proprio per questo hanno un certo peso, perché segnalano un’anomalia rispetto alla normalità a cui il settore si era abituato. E le anomalie, nel mondo dell’hardware, tendono a essere il primo indizio di uno spostamento più profondo.

Le classifiche di vendita raccontano un equilibrio inedito

Il caso più eloquente arriva da Amazon USA, dove la graduatoria delle schede grafiche più vendute mostra una spartizione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata fantascienza. I primi dieci posti risultano divisi quasi in parti uguali tra prodotti AMD e NVIDIA, con un bilanciamento che non si vedeva da molto tempo. Non un ribaltamento, ma un pareggio sostanziale nella parte alta della classifica, che per AMD equivale già a un risultato notevole considerando quanto sia ristretta la sua gamma attuale.

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In cima alla lista si trova la Radeon RX 9070 XT, che si conferma tra le proposte più richieste del momento. Il dettaglio interessante è che ci arriva nonostante un prezzo sensibilmente superiore al listino annunciato al lancio. Gli acquirenti, insomma, la comprano comunque. Il che si spiega anche guardando all’altro lato del campo, perché nel frattempo le RTX 50 non sono certo diventate più accessibili sul fronte dei prezzi. Quando entrambe le sponde salgono, la scelta finisce per ricadere su chi offre il rapporto più convincente in quel preciso momento.

RDNA 4 in testa, e il rischio dietro l’angolo

L’architettura RDNA 4 sta effettivamente comparendo ai vertici delle classifiche di vendita un po’ in tutti i canali monitorati, un segnale che va oltre il singolo store e che suggerisce una domanda reale e diffusa. Per AMD è la conferma che la strategia scelta con la serie Radeon RX 9000, concentrata su pochi modelli ben posizionati piuttosto che su una gamma sterminata, ha funzionato meglio del previsto. Il punto delicato riguarda invece cosa succede adesso. Perché quando un prodotto vende bene e la domanda tira, la tentazione di ritoccare i listini verso l’alto diventa concreta. È l’osservazione che circola tra chi segue il settore da vicino: solo questione di tempo prima che AMD alzi di nuovo i prezzi. Sarebbe una mossa comprensibile dal punto di vista industriale, molto meno gradita da chi sta assemblando o aggiornando un PC da gioco in questo periodo.

Il paradosso è evidente. Il vantaggio competitivo che AMD si è costruita nel segmento delle schede video gaming nasce in buona parte proprio dal posizionamento di prezzo percepito come più ragionevole rispetto alla controparte. Erodere quel vantaggio con aumenti troppo aggressivi rischierebbe di riportare la situazione al punto di partenza, con NVIDIA di nuovo libera di dettare le condizioni senza troppa concorrenza.

Per ora, comunque, la fotografia è quella di un mercato più contendibile di quanto fosse solo dodici mesi fa. La Radeon RX 9070 XT guida le vendite, i prodotti AMD occupano metà della top ten e il divario tra i due colossi si è ridotto in una misura che nessuno dava per scontata. Quanto durerà dipenderà in larga parte dalle scelte sui listini che verranno prese nelle prossime settimane.