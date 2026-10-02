Range Rover Sport Electric: 550 CV e fino a 609 km di autonomia

Dopo mesi di attesa e di anticipazioni centellinate con cura, Range Rover Sport Electric si mostra finalmente al pubblico. Il SUV britannico abbraccia la trazione a batteria e lo fa senza mezze misure: la nuova auto elettrica arriva in diverse versioni, con una potenza che nella configurazione più spinta tocca i 550 cavalli, un’autonomia che può arrivare a 609 chilometri e il supporto alla ricarica rapida. Il tutto, a quanto pare, senza tradire l’identità che da sempre accompagna questo modello.

Per un marchio come Range Rover il passaggio non era affatto scontato. Si parla di un nome costruito su lusso, presenza su strada e capacità di muoversi ovunque. Portare tutto questo nel mondo delle zero emissioni significava affrontare una sfida piuttosto delicata, perché chi sceglie un SUV di questo tipo si aspetta prestazioni e comfort all’altezza della tradizione. E proprio da qui passa la scommessa del costruttore, che con la versione a batteria punta a convincere anche la clientela più affezionata alle motorizzazioni classiche.

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Potenza e autonomia per Range Rover Sport Electric

La gamma non si limita a una sola proposta. Range Rover Sport Electric viene declinato in più varianti, pensate per esigenze e budget differenti, fino ad arrivare al vertice con i suoi 550 cavalli. Una cifra che colloca il modello nella fascia alta delle vetture elettriche ad alte prestazioni e che dice molto sulle ambizioni dell’operazione. Non si tratta di una semplice versione ecologica da affiancare al listino, ma di un veicolo che vuole giocarsela alla pari con i rivali più agguerriti.

Poi c’è il capitolo della batteria, descritta come particolarmente generosa. È proprio grazie a questo accumulatore di grandi dimensioni che il SUV riesce a raggiungere un’autonomia fino a 609 chilometri. Un valore che, nella pratica, permette di affrontare spostamenti anche piuttosto lunghi senza dover pianificare soste frequenti. Per molti automobilisti ancora titubanti verso l’elettrico, la paura di restare a secco rimane uno degli ostacoli principali, e numeri di questo livello servono esattamente a smontare quel timore.

Ricarica rapida e fedeltà alle origini

Un’autonomia elevata, da sola, non basta. Conta parecchio anche la velocità con cui si riesce a tornare in marcia, ed è qui che entra in gioco la ricarica rapida. Il nuovo Range Rover Sport Electric la supporta, così da ridurre i tempi di attesa alle colonnine e rendere più agevoli i viaggi fuori città. Un aspetto tutt’altro che secondario per un’auto elettrica che punta a essere usata ogni giorno e non soltanto nei tragitti brevi.

L’elemento forse più interessante, però, riguarda il modo in cui il costruttore ha gestito il salto tecnologico. Il nuovo SUV passa all’alimentazione a batteria senza rinnegare le proprie radici, conservando quel carattere che ha reso celebre la famiglia Range Rover. La direzione scelta è chiara: cambiare ciò che sta sotto il cofano lasciando intatta la personalità del modello. Dopo tanta attesa e un lungo periodo di teaser, la versione a zero emissioni di Range Rover Sport è ora ufficiale, con potenze fino a 550 cavalli e una percorrenza massima dichiarata di 609 chilometri.

Fonte: TecnoAndroid