Fiat Punto verso il ritorno: il nuovo CEO vuole sfidare la Clio

Il nuovo amministratore delegato di Fiat ha le idee piuttosto chiare: rinunciare alla Fiat Punto è stato un errore e adesso il marchio vuole rimediare. Arnaud Belloni, da poco alla guida di Fiat, Abarth e Lancia, intende riportare in gamma la storica utilitaria per affrontare le compatte con motore termico del segmento B, a cominciare dalla Renault Clio. Il costruttore in quella fascia di mercato europeo è già presente con Grande Panda, ma secondo il manager lo spazio per un altro modello c’è eccome.

Vale la pena ricordare un po’ di storia. La Punto ha debuttato nel 1993 come erede della Uno, poi nel 1999 è arrivata la seconda generazione e nel 2005 è stata la volta della Grande Punto. Quest’ultima ha ricevuto due aggiornamenti importanti, nel 2009 con la Punto Evo e nel 2012 con il ritorno al nome Punto, ed è rimasta in produzione fino al 2018. A quel punto è uscita di scena senza un’erede diretta.

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In un’intervista rilasciata durante il Salone di Parigi 2026, Belloni ha spiegato la sua visione senza troppi giri di parole: “Dopo il segmento C, dove Fiat offrirà una diretta concorrente della Dacia Striker, c’è il segmento B. Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto nella sua gamma”. Il manager, che tra il 2020 e il 2026 è stato direttore marketing globale di Renault, ha ammesso che abbandonare le classiche due volumi ha lasciato campo libero ai concorrenti in tutta Europa. “L’uscita di scena della Punto ha aperto a Renault una strada spianata per affermare la Clio. Se si aggiungono lo stop della Ford Fiesta e l’assenza di una nuova Volkswagen Polo, la Clio si è ritrovata da sola sul mercato, ottenendo un triplo successo commerciale. È ora di riprenderci questo territorio”.

Niente stile neoretrò per la nuova Punto

Fiat è ormai associata a un linguaggio stilistico che guarda al passato, basti pensare a 500 e Grande Panda. La prossima nuova Punto però dovrebbe imboccare una direzione completamente diversa. Belloni ha citato come esempio la sesta generazione della Renault Clio, sottolineando che un rinnovamento così radicale è stato possibile solo perché mancavano legami forti con il passato. Si tratta “semplicemente di una due volumi del segmento B, il che lascia totale libertà di reinventarla”. Anche la Punto potrebbe quindi ripartire da zero con un’impostazione moderna, distinguendosi da una gamma oggi divisa tra modelli ispirati alla 500 e modelli che richiamano la Panda.

Non è finita qui. La compatta potrebbe fare da base a una futura sportiva firmata Abarth, colmando il vuoto lasciato dalla recente scomparsa di Ford Fiesta ST e Volkswagen Polo GTI. L’idea, tra l’altro, non nasce dal nulla. Il precedente amministratore delegato Olivier François aveva già ipotizzato un ritorno della Punto e in un’intervista del 2025 aveva parlato di una due volumi elettrica “molto filante e sportiva”, a patto che gli automobilisti europei tornassero a preferire le auto tradizionali rispetto a SUV e crossover.

Motori termici e ibridi grazie alle piattaforme Stellantis

L’anno scorso François aveva precisato che una nuova Punto non era in fase di sviluppo, mentre adesso il progetto sembra concreto. La differenza principale con la nuova gestione riguarda le motorizzazioni, perché Belloni pare orientato verso versioni con motore termico e ibride invece di una proposta esclusivamente elettrica.

Grande Panda poggia sull’economica architettura Smart Car, la stessa della sorella Citroën C3, quindi la Punto con ogni probabilità si collocherà un gradino più in alto. Come base la candidata ideale sembra la collaudata piattaforma CMP/eCMP multienergia, già impiegata dalla famiglia di utilitarie e SUV compatti di Stellantis. Una soluzione che appare più adatta rispetto alla STLA One delle future Peugeot 208 e Opel Corsa, destinate a essere proposte solo con motorizzazioni a zero emissioni.

Avere accesso al vasto magazzino di componenti del gruppo permette a Fiat di sviluppare la nuova Punto senza investimenti enormi. Un dettaglio non da poco, visto che la longeva Grande Punto condivideva il pianale con la Opel Corsa D di General Motors e che tra i motivi principali della mancata erede c’erano proprio i costi di ricerca e sviluppo molto elevati da sostenere in autonomia e i margini di guadagno ridotti. Belloni non ha indicato una data di debutto, ma considerando che il bersaglio è la Renault Clio l’arrivo potrebbe avvenire entro la fine del decennio. Come per le generazioni precedenti, la nuova Punto sarà pensata soprattutto per i mercati europei, dove la domanda di vetture piccole resta forte.

Fonte: TecnoAndroid