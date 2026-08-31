PS5, la nuova campagna It Happens on PS5 punta su GTA 6 e Wolverine

Con la nuova campagna It Happens on PS5 Sony rimette al centro quello che, alla fine, conta davvero per chi gioca: i momenti. Quelli che restano impressi, che si raccontano agli amici il giorno dopo, che capitano quando meno ci si aspetta. Il nuovo spot arriva oggi e mette in fila tutto ciò che la console offre adesso e ciò che arriverà nei prossimi mesi, con un montaggio che corre veloce e non lascia molto spazio alle pause.

La premessa è semplice e viene ribadita fin dalle prime immagini: giocare su PS5 non è mai stato così interessante. La line up parla da sola, tra titoli già disponibili e uscite attese da tempo, e il filmato punta proprio su questo senso di abbondanza. Niente elenchi freddi, piuttosto una carrellata di scene che vanno oltre l’immaginabile, dalle doti cestistiche di Giannis Antetokounmpo che accendono l’asfalto fino a un inseguimento sfrenato in jet ski.

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Uno spot costruito sui momenti, non sulle schede tecniche

La scelta creativa è chiara. Invece di soffermarsi su numeri e prestazioni, la campagna accompagna gli spettatori dentro situazioni inaspettate, quasi surreali, dove il confine tra videogioco e realtà si assottiglia. È un modo per invitare chi guarda a scoprire tutto quello che la piattaforma rende possibile, senza spiegarlo a parole ma facendolo vedere.

E i giochi citati non sono casuali. Ci sono nuove storie con personaggi Marvel leggendari grazie a Marvel’s Wolverine, c’è 007 First Light con la sua rilettura dell’agente segreto più famoso del cinema, c’è God of War Laufey che porta avanti una delle saghe più identificative del marchio PlayStation. E poi, naturalmente, c’è l’attesissimo Grand Theft Auto VI, il titolo che più di ogni altro sta calamitando aspettative in tutto il settore. Messi insieme, questi nomi disegnano una stagione piuttosto densa per chi possiede la console.

La campagna esce dallo schermo e arriva nelle città

La parte forse più curiosa dell’operazione non riguarda la televisione o il web, ma il mondo fisico. It Happens on PS5 prende vita anche fuori dallo schermo, attraverso creatori di contenuti, installazioni speciali e attivazioni distribuite in diverse aree del pianeta. Un modo per trasformare la comunicazione in qualcosa che si possa attraversare, toccare, fotografare.

Il lancio di Marvel’s Wolverine, fissato per il 15 settembre, fa da innesco a buona parte di queste iniziative. In Francia sono previste arene di sfida ispirate al gioco, dove i giocatori potranno misurarsi in prima persona con l’atmosfera del titolo. In Australia si va su un registro diverso, con un’attivazione pensata in modalità sfrenata, coerente con il carattere del personaggio.

Chi si trova nel Regno Unito, in Canada o in Spagna potrà invece imbattersi in installazioni dedicate alla testa di Sentinel, strutture pensate per lasciare a bocca aperta chi passa di lì per caso. Il resto delle regioni coinvolte renderà omaggio ai momenti indimenticabili dei giochi per PS5 più amati dal pubblico, con soluzioni pensate su misura per ciascun territorio.

L’idea di fondo resta la stessa in ogni angolo del mondo. Ogni sessione può generare qualcosa di memorabile, e la campagna prova a suggerirlo prendendo quei momenti e portandoli in strada, davanti agli occhi anche di chi magari non ha mai preso in mano un controller. Un’operazione di marketing, certo, ma costruita con una logica precisa: mostrare più che raccontare, e affidarsi alla forza visiva dei titoli invece che a promesse generiche.

Per chi segue da vicino l’ecosistema PlayStation, il messaggio è abbastanza esplicito. I prossimi mesi porteranno uscite pesanti, e la comunicazione si sta già muovendo di conseguenza, con lo spot come punto di partenza e le installazioni fisiche come prolungamento naturale. Il debutto di Marvel’s Wolverine il 15 settembre segnerà il primo appuntamento concreto di questo calendario.