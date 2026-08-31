Smart TV Hisense 75U7SE, il MiniLED da 75 pollici crolla a 879 euro su Amazon

Scende al minimo storico il prezzo dello smart TV Hisense 75U7SE, il MiniLED da 75 pollici del 2026 che fino a poco fa veniva proposto a listino a 1.399 euro e che ora si porta a casa con 879 euro, spedizione compresa. Un salto notevole, di quelli che raramente si vedono su un televisore appena arrivato sul mercato, con in più la possibilità di dividere la spesa in 12 rate senza interessi. Il prezzo è stato verificato alle 15:07 del 30 agosto e, come sempre accade con questo tipo di promozioni, può cambiare nelle ore successive.

La scheda tecnica spiega bene perché l’offerta faccia rumore. Si parla di un pannello 4K da 75 pollici con tecnologia MiniLED, frequenza di aggiornamento a 144Hz, comparto audio dotato di subwoofer e supporto a Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e Dolby Atmos. Non esattamente la dotazione che ci si aspetta da un televisore sotto i 900 euro in questa diagonale.

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Cosa cambia davvero con il pannello MiniLED

Il pannello Hi QLED con retroilluminazione MiniLED lavora soprattutto sul rapporto tra luminosità, contrasto e resa dei colori. L’idea di fondo è semplice da capire anche senza scendere nei tecnicismi: mantenere leggibili i dettagli sia nelle zone scure dell’immagine sia in quelle molto luminose, con neri più profondi e tinte più intense rispetto a un LED tradizionale. Una scena notturna, per intendersi, non diventa una macchia nera indistinta, e un cielo in controluce non brucia i particolari.

A gestire tutto questo ci pensa il motore Hi View AI Engine, che interviene in automatico proprio su luminosità, contrasto e colori a seconda di quello che compare sullo schermo. Su un televisore da 75 pollici la differenza si nota, perché più cresce la diagonale più diventano evidenti eventuali cedimenti nella resa dell’immagine.

Ci sono poi le funzioni legate all’intelligenza artificiale, in particolare 4K AI Upscaler e AI HDR Upscaler. Servono a migliorare i contenuti quando la sorgente non è all’altezza dello schermo, cosa che capita spesso con lo streaming compresso, con la TV tradizionale o con vecchi film in libreria. Non fanno miracoli, ma aiutano a ridurre la distanza tra un contenuto nativo in alta qualità e uno che invece nasce con qualche limite.

144Hz, audio e gestione dell’HDR

I 144Hz del pannello sono il dettaglio che fa gola a chi gioca. Su console e PC significa fluidità superiore rispetto ai classici 60Hz, movimenti più puliti e minore scia nelle scene concitate, che poi è quello che serve negli sparatutto e nei giochi di guida. Anche fuori dal gaming, la frequenza alta rende più naturale la visione dello sport.

Sul fronte audio, la presenza di un subwoofer integrato è un aspetto da non sottovalutare, perché è proprio sulle basse frequenze che i televisori sottili tendono a mostrare i limiti maggiori. Con il supporto Dolby Atmos il risultato è un suono con più corpo, senza dover per forza affiancare subito una soundbar.

Per l’HDR il televisore copre entrambi i fronti più diffusi, con Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. Il vantaggio delle versioni adattive sta nel fatto che l’immagine viene calibrata tenendo conto della luce presente nella stanza, quindi la visione resta corretta sia di sera con le luci spente sia di pomeriggio con le tapparelle alzate.

Il modello, disponibile su Amazon, resta a 876 euro con consegna inclusa e la formula del pagamento dilazionato in 12 tranche a interessi zero, a fronte dei 1.399 euro del prezzo di listino.