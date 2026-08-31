Poco X8 Power, batteria da 10.000 mAh e c’è la data di lancio

Poco X8 e Poco X8 Power hanno finalmente una data di presentazione, fissata per il 4 settembre in India, e il marchio controllato da Xiaomi ha già scoperto le carte sull’elemento che più di ogni altro definisce questi due modelli, cioè la batteria. Non un dettaglio secondario, visto che si parla di 10.000 mAh sul modello Power e di 9.000 mAh sulla versione standard, numeri che spostano l’asticella parecchio più in alto rispetto a quanto siamo abituati a vedere su uno smartphone di fascia media.

L’appuntamento è per mezzogiorno, ora locale indiana, e arriva a pochi giorni di distanza da un altro evento importante per il brand. Il primo settembre, infatti, è in programma il debutto globale di Poco F9 Pro e F9 Ultra, il che rende questo inizio settembre uno dei periodi più intensi degli ultimi tempi per l’azienda. Due lanci ravvicinati, due fasce di mercato diverse, una strategia che punta a occupare più spazio possibile nel giro di una manciata di giorni.

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La batteria da 10.000 mAh è il vero biglietto da visita

Il comunicato con cui è stato annunciato Poco X8 Power non lascia molto spazio all’interpretazione. L’azienda parla apertamente della batteria più grande mai montata su un telefono Poco e rivendica un’autonomia dichiarata di tre giorni e mezzo di utilizzo continuativo. Una cifra che, se confermata nell’uso reale, riscriverebbe le aspettative di chi cerca uno smartphone da tenere lontano dal caricabatterie per il maggior tempo possibile.

La batteria da 10.000 mAh è il tipo di specifica che fino a poco tempo fa sembrava appartenere più ai power bank che ai telefoni. Poco stessa, nel presentare il dispositivo, ha usato toni piuttosto diretti, sostenendo di non essersi limitata a spingere i limiti ma di averli proprio superati. Marketing, certo, però i numeri sulla carta ci sono e non sono di quelli che passano inosservati.

Il modello standard non è affatto un ripiego

Chi pensa che Poco X8 sia la versione depotenziata del pacchetto farebbe bene a guardare meglio la scheda. I 9.000 mAh del modello base restano un valore fuori scala rispetto alla media del segmento, dove la maggior parte dei concorrenti si ferma molto prima. La differenza tra le due varianti esiste, ma parte da una base già generosa, il che rende la scelta tra i due modelli meno scontata di quanto sembri.

Il posizionamento è chiaro. Entrambi i dispositivi vengono presentati come battery phone a tutti gli effetti, telefoni pensati per chi mette l’autonomia davanti a qualunque altra considerazione. È una categoria che sta guadagnando terreno, soprattutto in mercati come quello indiano dove la disponibilità di ricariche frequenti non è sempre garantita e dove il rapporto tra prezzo e durata della batteria pesa moltissimo sulla decisione d’acquisto.

Sul resto della scheda tecnica l’azienda ha preferito mantenere il riserbo, concentrando la comunicazione su un solo aspetto e lasciando che sia quello a fare rumore. Una scelta comprensibile, considerato che una batteria da 10.000 mAh è già di per sé un argomento di conversazione sufficiente a tenere alta l’attenzione fino al giorno della presentazione.

Il 4 settembre, dunque, si scopriranno tutti i dettagli mancanti dei due modelli, a partire dal mercato indiano.