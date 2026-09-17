Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore: uscita il 10 dicembre

Un nuovo trailer ha rimesso al centro dell’attenzione Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, mostrato durante il Vision 2026 a poche ore di distanza dal Nintendo Direct in cui Level-5 aveva finalmente sciolto il nodo della data di uscita. Un tempismo tutt’altro che casuale, che ha permesso allo studio giapponese di cavalcare l’attenzione già accesa attorno al ritorno del Professore più famoso dei videogiochi.

Il filmato non prova a raccontare tutto, e forse è la scelta più sensata. Una carrellata sui personaggi, qualche scorcio delle ambientazioni, il tanto che basta per far capire il tono dell’avventura senza rovinare le sorprese. La trama viene soltanto accennata, con il celebre professore e il suo fido assistente di nuovo coinvolti in una vicenda che promette di tenere incollati allo schermo. Chi conosce la serie sa bene come funziona la formula, e da quel punto di vista le premesse sembrano rispettate in pieno.

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Un comparto tecnico che si fa notare

C’era una certa curiosità legata all’aspetto visivo, considerando quanti anni sono passati dall’ultimo episodio numerato della saga. E il nuovo trailer sembra rispondere bene alla domanda. Il Nuovo Mondo a Vapore mostra un comparto tecnico e artistico di livello alto, curato nei dettagli, con una direzione che appare solida e soprattutto ispirata. Non si tratta soltanto di risoluzione e pulizia dell’immagine, quanto della capacità di mantenere quell’identità stilistica riconoscibile che ha sempre distinto la serie, aggiornandola però al presente.

Nel frattempo Level-5 ha tenuto in caldo un secondo annuncio, arrivato sempre in questo periodo di grande attività per lo studio. Si tratta del remake de Il Professor Layton e il Paese dei Misteri, previsto nel corso del 2027 su PC, PS5 e Nintendo Switch, sia la prima che la seconda generazione della console. Una mossa che guarda evidentemente a chi non ha mai avuto occasione di mettere le mani sui capitoli originali, e che allo stesso tempo dà continuità al marchio anche dopo l’arrivo del nuovo episodio.

La colonna sonora firmata Joe Hisaishi

Il pezzo forte, però, riguarda la musica. Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore arriverà il 10 dicembre con una colonna sonora di tutto rispetto, il cui tema principale porta la firma di Joe Hisaishi, compositore leggendario, affiancato dalla cantante Lilas. Una collaborazione di peso, che dice molto sull’ambizione con cui il progetto è stato costruito.

L’interprete ha raccontato il primo incontro con Hisaishi in termini piuttosto sinceri. L’emozione l’ha bloccata completamente, consapevole del valore di quell’occasione e della necessità di dare il massimo per costruire qualcosa che valesse davvero la pena. Un aneddoto che restituisce bene il peso specifico di certi nomi nell’industria musicale giapponese. Il lavoro sul brano è partito dalla melodia composta da Hisaishi, e da lì Lilas ha cercato di entrare nei sentimenti che il compositore aveva messo dentro quelle note. Si è chiesta cosa potesse aver provato mentre scriveva, provando a ricostruire quello stato d’animo per restituirlo nella propria interpretazione. Un approccio quasi interpretativo, prima che tecnico.

Per una serie che ha sempre fatto della sua identità sonora un elemento distintivo, quasi tanto quanto gli enigmi e i personaggi, la scelta di puntare su un tema principale di questo calibro non è un dettaglio secondario. Il ritorno di Layton passa anche da qui, dal modo in cui la musica accompagna la scoperta di un mondo che promette di essere costruito con la stessa cura vista nel trailer. Il 10 dicembre è la data da segnare.