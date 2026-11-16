Power bank Xiaomi UltraThin da 5000 mAh in promo su Amazon

Un power bank ultra sottile pensato per accompagnare iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max senza gonfiare le tasche è in offerta su Amazon a un prezzo che in Italia non si era ancora visto. Si tratta di Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, un accessorio spesso appena 6 mm che si abbina con naturalezza alla scocca metallica degli ultimi top di gamma Apple. Chi usa questi smartphone conosce bene il dilemma. Le batterie esterne tradizionali sono spesso dei mattoncini ingombranti che rovinano l’eleganza del telefono e qualsiasi tentativo di abbinamento estetico, e proprio qui il modello di Xiaomi prova a fare la differenza.

C’è poi un dettaglio che farà piacere a chi cura con attenzione l’aspetto dei propri dispositivi. Le colorazioni disponibili richiamano da vicino le tonalità di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, quasi come se fossero state scelte su misura per loro. La batteria resta compatibile anche con iPhone 18 Pro, anche se in quel caso i colori non coincidono alla perfezione. A pesare davvero sulla bilancia però è la sottigliezza estrema, che rende l’accessorio discreto con qualunque telefono gli venga affiancato. Il prezzo è dai 39,99 euro su Amazon.

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Sottigliezza e ricarica rapida nello stesso accessorio

Il nome stesso dice già molto. Con dimensioni di 98,5 per 71,5 per 6 mm e un peso che oscilla tra i 98 grammi dichiarati da Xiaomi e i 110 grammi indicati nelle schede italiane, questo power bank magnetico ha uno spessore paragonabile a quello di una carta di credito piuttosto robusta. In pratica somiglia molto più a un iPhone che a una classica batteria da zaino, di quelle che si tirano fuori solo in caso di emergenza.

Dentro la scocca in lega di alluminio trova posto una batteria da 5000 mAh, pari a 18,58 Wh, agli ioni di litio con il 16% di contenuto in silicio e carbonio. È una soluzione che permette di contenere l’ingombro senza sacrificare la capacità. Per chi prende spesso l’aereo si tratta di un dato da non sottovalutare, perché l’accumulatore rientra nei limiti previsti per il trasporto nel bagaglio a mano.

Passando alla ricarica, l’aggancio magnetico sul retro del telefono sfrutta lo standard Qi2 e raggiunge fino a 15 W in modalità wireless sui modelli Xiaomi 17, mentre con gli iPhone la potenza si ferma a 7,5 W. Non manca la ricarica via cavo tramite porta USB C, che con un cavo da 3 A arriva fino a 22,5 W. L’accessorio è anche in grado di alimentare due dispositivi contemporaneamente, uno senza fili e l’altro collegato al cavo. Completa il quadro la funzione passthrough, che consente di continuare a caricare il telefono anche mentre il power bank stesso è attaccato alla corrente.

Sconto record su Amazon, il prezzo più basso di sempre

Il prezzo di listino di Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W è di 59,99 euro, una cifra già competitiva per un prodotto con queste caratteristiche costruttive. In questo periodo però su Amazon il costo è sceso fino a 39,99 euro, con uno sconto che sfiora il 33% e un risparmio netto di 20 euro rispetto al prezzo originale. Fa eccezione soltanto la variante Arancione, proposta a 44,99 euro.

Parliamo del prezzo più basso mai registrato da quando la batteria è arrivata sul mercato italiano, e promozioni di questo genere hanno spesso una disponibilità limitata. La versione Argento, per esempio, si porta a casa con 39,99 euro invece dei 59,99 euro di partenza. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi gli abbonati Prime possono contare anche sulla spedizione gratuita.

Fonte: TecnoAndroid