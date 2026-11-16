Vodafone Mobile Start: Giga illimitati con la Promo Winter

Con l’arrivo delle feste Vodafone rimette sul piatto i Giga illimitati in convergenza anche per chi sceglie l’offerta più economica del listino. A partire da domenica 15 novembre 2026, salvo cambiamenti, la nuova Promo Winter permetterà ai nuovi clienti di ottenere traffico dati senza limiti pure con Vodafone Mobile Start a 9,95 euro al mese, sia abbinando una linea fissa sia affiancando un’altra SIM. L’iniziativa resterà valida fino al 10 gennaio 2027, quindi per tutto il periodo natalizio, a meno di proroghe o modifiche.

Per un periodo limitato, quindi, i meccanismi di convergenza torneranno a funzionare sia con Mobile Start sia con Mobile Pro a 11,95 euro al mese. La novità riguarderà anche Vodafone Mobile Start Under 18 a 9,95 euro al mese, attivabile soltanto dai minorenni, e Vodafone C’all Start allo stesso prezzo, pensata per i nuovi clienti stranieri. Salvo cambiamenti, i Giga illimitati in convergenza arriveranno anche su Fastweb Mobile Start a 9,95 euro al mese, l’offerta dell’operatore che fa parte del corporate brand Fastweb + Vodafone.

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Perché la Promo Winter cambia le regole su Mobile Start

Serve un piccolo passo indietro. Dal 14 settembre 2025 esiste la cosiddetta Promo Ambassador, grazie alla quale nuovi e già clienti possono ricevere un codice per invitare un amico e ottenere così Giga illimitati su entrambe le SIM. Dal 10 dicembre 2025 il codice si recupera direttamente dall’app My Vodafone. In alternativa c’è la strada della linea di casa, che oltre ai Giga illimitati porta con sé uno sconto di 4 euro al mese sull’offerta di rete fissa.

Il punto è che dal 26 gennaio 2026 su Mobile Start la Promo Ambassador non è più disponibile e nemmeno la convergenza fisso mobile consente di sbloccare i Giga illimitati. Da allora l’unica via era attivare Mobile Pro, mentre Mobile Ultra a 19,95 euro al mese li include già di base. Con la Promo Winter questa limitazione viene sospesa fino a inizio gennaio.

Cosa offrono Mobile Start, Pro e Ultra

Dal 14 settembre 2026 il listino standard per i nuovi clienti si articola su tre proposte. Mobile Start include minuti illimitati verso fissi e cellulari nazionali, 200 SMS e 150 Giga fino in 5G, con 32 Giga utilizzabili in Roaming UE. Mobile Pro sale a 250 Giga, con 45 Giga per l’estero europeo. Mobile Ultra aggiunge minuti verso Vodafone Romania Mobile, fino a 1000 minuti internazionali verso diverse destinazioni e Giga illimitati sfruttabili anche in Roaming UE, oltre a 5 Giga per alcuni Paesi extra UE.

Solo Ultra comprende l’Assistenza Salute di Quixa, la copertura sanitaria per tutta la famiglia, insieme a Vodafone Club e Rete Sicura senza costi in più. Su tutte e tre è possibile aggiungere dal 15 giugno 2026 Fastweb Power Control a 1 euro al mese anziché 3 euro, con 19,95 euro una tantum per la presa smart Power Control Plug. Questa promozione resta attiva fino al 22 novembre 2026, salvo proroghe.

Attivazione, mensilità gratuite e traffico incluso

Il costo di attivazione è sempre di 10 euro, online e in negozio. Si può pagare scalando dal credito residuo oppure con Smart Pay, cioè l’addebito automatico su carta di credito, debito, prepagata, PayPal o conto corrente. Dal 1° settembre 2026, nei punti vendita aderenti, chi richiede la portabilità da un altro operatore può attivare le versioni Welcome delle tre offerte con le prime 2 mensilità gratis. I 10 euro di attivazione restano comunque dovuti, mentre chi prende un nuovo numero trova le offerte standard senza i mesi omaggio.

La rete 5G arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, con copertura e dispositivo compatibili. I Giga si possono usare in hotspot senza costi aggiuntivi ma non si accumulano da un mese all’altro. Ci sono anche VoLTE e WiFi Calling sui modelli indicati dall’operatore. I Giga illimitati corrispondono in realtà a 600 Giga al mese. Superata la soglia si naviga per altri 500 MB, poi la connessione si blocca e per ripartire servono 50 Giga extra a 2,90 euro fino al rinnovo. Ogni SMS oltre il bundle costa 29 centesimi.

Fonte: TecnoAndroid