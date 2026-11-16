LG OLED evo C6 77 pollici a 2.099 euro: minimo storico su Amazon

Il televisore LG OLED evo AI da 77 pollici della serie C6 2026 è sceso su Amazon a 2.099 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo consigliato di 3.599 euro. Parliamo di 1.500 euro in meno e di uno sconto che arriva fino al 42%, una cifra che porta questo modello al suo minimo storico sulla piattaforma. Per chi da tempo pensava di fare il salto verso uno schermo di grandi dimensioni con pannello OLED, il momento sembra decisamente favorevole.

Un dettaglio non trascurabile riguarda la gestione dell’ordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di restituire il televisore entro 14 giorni nel caso in cui non dovesse soddisfare le aspettative, una garanzia che su un acquisto di questo peso fa sempre comodo. Va ricordato che il prezzo indicato si riferisce al momento della stesura e potrebbe cambiare nel corso delle ore, come spesso accade con le offerte più aggressive.

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Qualità d’immagine e luminosità sopra la media

Sul fronte della resa visiva, LG ha puntato su una combinazione di tecnologie pensate per spingere colori e luminosità. La prima è Hyper Radiant Color, che ha il compito di restituire un’immagine particolarmente vivida e d’impatto. A darle man forte ci pensano il Brightness Booster Pro e il processore α11 Gen3, il cuore elaborativo del pannello, che insieme garantiscono una luminosità elevata. Non è un aspetto secondario, visto che la brillantezza è da sempre uno dei terreni su cui gli schermi OLED vengono messi alla prova.

Il contrasto, invece, beneficia di ben 8,3 milioni di zone di dimming. In pratica questo si traduce in neri profondi e in una gestione accurata delle aree chiare e scure della scena, con colori che risultano realistici e mai artificiosi. Su una diagonale da 77 pollici la differenza si nota parecchio, soprattutto durante la visione di film e serie in cui luci e ombre si alternano di continuo. L’insieme restituisce immagini immersive e un’esperienza nel complesso convincente, adatta sia alla visione quotidiana sia alle serate dedicate al cinema in salotto.

Gaming fino a 165 FPS e funzioni di intelligenza artificiale

Chi usa il televisore anche per giocare troverà pane per i suoi denti. Il modello della serie C6 supporta il gaming in 4K fino a 165 FPS, un valore di tutto rispetto per chi collega una console di ultima generazione o un PC da gioco. Merito anche della compatibilità con VRR, G Sync e FreeSync Premium, tecnologie che sincronizzano la frequenza dello schermo con quella della sorgente e aiutano a mantenere l’azione fluida, senza fastidiosi strappi dell’immagine nelle fasi più concitate.

Non manca poi la componente legata all’intelligenza artificiale, che del resto compare già nel nome del prodotto. Il televisore integra Google Gemini, con cui è possibile sfruttare diverse funzioni IA direttamente dallo schermo. Si va dalla ricerca di un film da guardare fino alla richiesta di un consiglio, il tutto in modo semplice e immediato. Una soluzione che rende più rapida la navigazione tra i contenuti, specie quando non si ha ben chiaro cosa vedere e il catalogo delle varie piattaforme sembra infinito.

Tirando le fila delle specifiche, il LG OLED evo AI da 77 pollici mette insieme un pannello luminoso e ricco di contrasto, un comparto gaming completo e un assistente basato su Gemini. Il tutto proposto su Amazon a 2.099 euro invece di 3.599 euro, il prezzo più basso mai registrato per questo modello sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid