Volkswagen ferma Gamechanger: addio al megacasting a Wolfsburg

Volkswagen ha deciso di mettere da parte il progetto Gamechanger, il programma industriale che avrebbe dovuto cambiare in profondità il modo di produrre auto nello storico stabilimento di Wolfsburg, in Germania. L’idea era portare in fabbrica tecnologie di nuova generazione per costruire le future elettriche del gruppo in modo più efficiente e con costi più contenuti. La Casa tedesca ha confermato che il piano non vedrà la luce nella forma pensata all’inizio. A pesare sulla scelta sono stati un quadro economico tutt’altro che semplice e il bisogno di rimettere mano agli investimenti.

Addio al megacasting, il cuore tecnologico del piano Gamechanger

Dentro Gamechanger c’era uno dei pezzi più importanti della trasformazione produttiva del marchio. Tra le soluzioni previste spiccava il megacasting, una tecnica di pressofusione capace di ricavare grandi porzioni della carrozzeria da un unico elemento. Meno componenti, meno passaggi di assemblaggio e, almeno sulla carta, costi industriali più bassi. Il traguardo era una produzione più razionale e competitiva, pensata soprattutto per le vetture elettriche che verranno. Il nuovo processo sarebbe dovuto entrare in funzione entro la fine del decennio, in parallelo con il debutto dei modelli nati sulla piattaforma SSP.

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Rinunciare all’impostazione originale significa ridimensionare in modo netto le ambizioni tecnologiche di Volkswagen. Basti pensare che il solo centro dedicato alla grande fusione avrebbe richiesto investimenti nell’ordine di centinaia di milioni di euro. Non è ancora chiaro se il costruttore proverà a recuperare almeno una parte di quelle soluzioni con un programma alternativo, magari meno costoso.

Wolfsburg perde terreno e la Golf elettrica finisce in pausa

Lo stop al Gamechanger arriva nel pieno di una revisione profonda dei programmi industriali del gruppo. Appena pochi giorni prima la casa automobilistica aveva annunciato la sospensione dello sviluppo della Golf elettrica, destinata proprio alla fabbrica tedesca. Quel modello doveva essere uno dei progetti di punta legati alla piattaforma SSP e, idealmente, raccogliere il testimone della Golf tradizionale, la cui produzione si sposterà in Messico a partire dal 2027.

Senza le tecnologie produttive messe in programma, la situazione dello stabilimento di Wolfsburg si fa ancora più complicata. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la revisione degli investimenti potrebbe avere a che fare anche con le risorse necessarie al progetto industriale di Audi negli Stati Uniti, in Georgia. Si tratta però di un collegamento che il gruppo non ha confermato ufficialmente come motivazione. Di sicuro c’è che il costruttore sta ripensando le proprie priorità finanziarie, stretto tra la pressione competitiva dei marchi cinesi e la necessità di migliorare la redditività.

I sindacati alzano la voce e minacciano scioperi

La decisione del management rischia di lasciare il segno anche nei rapporti con i lavoratori. Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica Volkswagen, ha criticato duramente la scelta, parlando di una rottura rispetto agli impegni presi con l’accordo di dicembre 2024. Quell’intesa prevedeva una riorganizzazione dell’occupazione in cambio di garanzie sugli investimenti e sul futuro produttivo degli impianti tedeschi.

Il piano di ristrutturazione guidato dall’amministratore delegato Oliver Blume mette in conto una riduzione fino a 100.000 posti di lavoro e la possibile chiusura di un massimo di quattro fabbriche in Germania. Ora i rappresentanti dei lavoratori temono che saltino anche gli investimenti promessi. Per il gruppo il problema si allarga, perché oltre a contenere i costi e reggere la concorrenza internazionale deve trovare un equilibrio tra sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impegni presi con i dipendenti. I sindacati hanno già prospettato iniziative di protesta, con la possibilità di scioperi a partire dal 1° gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid