Numeri di telefono pericolosi: dagli 892 ai prefissi esteri

Esistono numeri di telefono pericolosi che, stando alle segnalazioni raccolte dagli esperti di sicurezza informatica, nascondono molto spesso frodi e forme di telemarketing selvaggio. Riconoscerli è il primo passo per non cadere nella trappola, perché dietro uno squillo apparentemente innocuo o un messaggio dal tono urgente può celarsi un tentativo di svuotare il credito telefonico o di sottrarre dati personali. L’elenco comprende sia numerazioni nazionali a sovrapprezzo sia diversi prefissi esteri che ricorrono con una certa frequenza nelle denunce degli utenti.

Le numerazioni 892 e 893 segnalate dalla Polizia Postale

Sul fronte italiano i riflettori sono puntati sulle numerazioni speciali a tariffazione maggiorata, cioè quelle che iniziano con 892 e 893. Di solito arrivano attraverso SMS esca oppure chiamate che annunciano “urgenti comunicazioni personali”. Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi riceve il contatto viene spinto a richiamare e a quel punto scattano tariffe al minuto esorbitanti che prosciugano il credito in poco tempo. La Polizia Postale su questo punto è netta e raccomanda di non richiamare mai.

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I prefissi internazionali da trattare con cautela

Il capitolo più corposo riguarda però i prefissi internazionali, ognuno legato a schemi ricorrenti. Il +33 della Francia compare spesso in contatti WhatsApp non richiesti che propongono finte offerte di lavoro o investimenti ad alto rendimento. Con il +44 del Regno Unito arrivano invece squilli brevissimi oppure messaggi allarmistici su presunti blocchi del conto corrente e premi mai vinti. Il +53 di Cuba è associato alla classica truffa Wangiri, quella dello squillo seguito dal riaggancio immediato, pensata per incassare costi di connessione elevati quando la vittima richiama.

Dall’Asia arrivano altre insidie. Con il +62 dell’Indonesia si registrano campagne di vishing in cui l’interlocutore si spaccia per operatore bancario o addetto al supporto tecnico, con l’obiettivo di carpire le credenziali di accesso. Il +91 dell’India è legato a falsi tecnici informatici, spesso presentati come assistenza Microsoft o di altri software noti, che cercano di prendere il controllo da remoto del dispositivo. Dal +92 del Pakistan partono invece messaggi civetta su vincite inesistenti o su presunti problemi ai servizi di home banking.

Dall’Africa all’Europa orientale, le altre rotte sospette

Anche il continente africano compare spesso nelle segnalazioni. Il +216 della Tunisia punta su un singolo squillo che fa leva sulla curiosità e dirotta verso direttrici estere molto costose. Il +218 della Libia è collegato a finte campagne di reclutamento e ai cosiddetti task scam diffusi tramite app di messaggistica. Il +234 della Nigeria ripropone in versione aggiornata la celebre “truffa alla nigeriana”, tra falsi lasciti testamentari e romance scam a scopo di estorsione. Con il +255 della Tanzania si parla di attacchi ping call studiati per forzare telefonate a pagamento verso numeri satellitari o premium, mentre il +263 dello Zimbabwe chiede bonifici urgenti giustificati da emergenze umanitarie o raccolte benefiche inventate. Il +27 del Sudafrica, infine, viaggia soprattutto via smishing per promuovere piattaforme di trading fraudolente o annunci di lavoro ingannevoli.

Nell’Europa orientale e nei Balcani lo schema si concentra spesso sugli squilli interrotti. Il +370 della Lituania genera chiamate ripetute a raffica per provocare addebiti imprevisti, il +371 della Lettonia fa cadere la linea prima della risposta per indurre a ricomporre il numero e il +373 della Moldavia mira a trattenere l’utente in linea il più a lungo possibile, così da massimizzare il costo al minuto. Il +375 della Bielorussia è noto per tariffe di risposta e richiamata particolarmente salate. Dal +381 della Serbia arrivano chiamate mute pensate per verificare se l’utenza è attiva e tentare addebiti abusivi, mentre il +383 del Kosovo si affida a telefonate lampo che si interrompono dopo un solo squillo per innescare la richiamata d’istinto.

Restano alcune numerazioni più lontane. Il +563, indicato come cileno, viene usato spesso per attacchi di CLI spoofing, cioè la manipolazione dell’identificativo del chiamante allo scopo di aggirare i filtri antispam. Il +678 di Vanuatu rappresenta un canale privilegiato per schemi Wangiri con tariffe altissime per ogni secondo di connessione. Il +880 del Bangladesh, infine, è associato a SMS malevoli con link di phishing o a messaggi del tipo “finto parente” che simulano un’emergenza familiare improvvisa.

Fonte: TecnoAndroid