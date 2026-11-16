Gemini arriva su Apple CarPlay: email, calendario e Gemini Live

Gemini sbarca su Apple CarPlay e allarga parecchio il proprio raggio d’azione. Dopo il debutto su Android Auto e sulle vetture con Google integrato, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google arriva anche sulla piattaforma di Apple, raggiungendo così milioni di veicoli già in circolazione. Tutte le auto compatibili con CarPlay possono quindi offrire a chi guida un’esperienza accompagnata dall’IA, almeno entro i confini delle funzioni che il sistema di Apple concede a un servizio esterno.

Il passaggio non è di poco conto. Fino a oggi chi voleva un assistente conversazionale firmato Google in auto doveva affidarsi all’ecosistema Android o a un veicolo con i servizi della casa di Mountain View già a bordo. Adesso anche chi usa un iPhone può contare sulle stesse possibilità, con qualche inevitabile limite legato alla piattaforma che lo ospita.

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Un compagno di viaggio che sa quando fermarsi

L’impostazione è la stessa già vista su Android Auto. Gemini su CarPlay serve a organizzare la giornata e a sostenere conversazioni fluide e naturali a mani libere, senza che lo sguardo debba mai lasciare la strada. Google lo ha pensato proprio come un compagno di viaggio capace di dialogare, non come il classico comando vocale che esegue un ordine e poi si spegne.

C’è però un aspetto che pesa più degli altri quando si parla di guida. L’assistente può essere interrotto mentre sta parlando e, cosa ancora più importante, messo rapidamente in pausa nei momenti in cui serve la massima concentrazione al volante. Un incrocio complicato, un sorpasso, una manovra in un parcheggio stretto: in quei frangenti basta zittirlo e riprendere il discorso più tardi, senza che la conversazione vada persa.

Calendario, posta e Gemini Live durante il tragitto

Sul fronte pratico l’integrazione con Apple CarPlay permette di consultare il calendario, prepararsi a una riunione mentre si è ancora in viaggio e chiedere consigli sui luoghi da visitare. Non manca Gemini Live, la modalità che consente di ragionare ad alta voce su un argomento e di sviluppare un’idea parlando con l’assistente come si farebbe con un passeggero seduto accanto.

Le possibilità crescono grazie al collegamento con i servizi Google. Se l’utente lo autorizza, Gemini è in grado di leggere le email non ancora aperte e di riassumere le conversazioni più lunghe, così da avere un quadro chiaro della situazione senza dover scorrere decine di messaggi. Una funzione comoda per chi passa molto tempo in macchina e vuole arrivare a destinazione già aggiornato.

Nulla di quanto detto durante il viaggio va sprecato. Le chat avviate in auto vengono infatti sincronizzate con l’app Gemini sull’iPhone, dove possono essere riprese con calma una volta parcheggiata la vettura. Una ricerca lasciata a metà o un’idea abbozzata al semaforo restano lì, pronte per essere approfondite sullo schermo del telefono.

Come attivare Gemini su CarPlay

La procedura per accedere all’assistente è piuttosto semplice e richiede pochi passaggi preliminari sull’iPhone. Per prima cosa occorre aggiornare l’app Gemini all’ultima versione disponibile sull’App Store. Subito dopo bisogna concedere all’applicazione l’accesso al microfono dalle impostazioni del telefono, passaggio indispensabile visto che tutta l’interazione in auto avviene a voce.

L’ultimo requisito è forse quello meno intuitivo. Prima di collegare lo smartphone alla vettura è necessario aver avviato Gemini Live almeno una volta direttamente dall’iPhone. Soddisfatte queste tre condizioni, l’assistente di Google diventa disponibile sullo schermo di CarPlay e pronto a rispondere durante la guida.

Fonte: TecnoAndroid