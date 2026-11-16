Yakamys sirindhornae, roditore da 30 kg vissuto in Thailandia

Un roditore gigante vissuto circa 34 milioni di anni fa in Thailandia sta costringendo i paleontologi a rivedere i tempi di un fenomeno evolutivo piuttosto curioso. La nuova specie si chiama Yakamys sirindhornae e secondo le stime poteva pesare intorno ai 30 chilogrammi, più o meno il doppio degli altri roditori noti della stessa epoca. Una scoperta che sposta parecchio indietro nel tempo la comparsa di questi animali dalle dimensioni decisamente fuori scala.

I resti sono emersi da una miniera nel sud della Thailandia, per la precisione dal Bang Mark Pit della miniera di lignite di Krabi, nell’omonima provincia. A individuarli è stato un gruppo internazionale di studiosi di cui fanno parte anche ricercatori della McGill University. Il materiale a disposizione è scarso, va detto subito. Parliamo di appena due denti fossili, un secondo molare inferiore e un incisivo inferiore, definiti però “notevolmente grandi”. Tanto basta per aggiungere un tassello prezioso alla comprensione del gigantismo dei roditori, cioè il processo evolutivo che porta questi animali a sviluppare corpi insolitamente voluminosi. L’animale visse a metà del Paleogene e il suo ritrovamento suggerisce che il Sud Est asiatico abbia avuto un ruolo ben più rilevante di quanto si credesse nelle prime fasi di questa storia.

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Una storia molto più antica del previsto

Oggi il primato di roditore più grande del pianeta spetta al capibara, ma le taglie extralarge non sono certo un’esclusiva degli ecosistemi recenti. Lo ricorda Virginie Millien, docente di biologia alla McGill University e coautrice dello studio. “I roditori giganti si sono evoluti ripetutamente nel corso della storia più recente del gruppo, soprattutto in Sud America” ha spiegato la ricercatrice. “Questa scoperta suggerisce che anche il Sud Est asiatico abbia avuto un ruolo importante nella prima fase della storia evolutiva dei roditori di grandi dimensioni”.

Il nome scelto per il nuovo animale racconta sia la sua stazza sia il legame con il Paese in cui è stato trovato. Yakamys unisce infatti “yak”, termine thailandese che significa gigante, a “mys”, parola greca che indica il topo o il ratto. La seconda parte del nome scientifico è invece un omaggio a una figura di primo piano per la ricerca locale. “Il nome della specie, sirindhornae, onora la principessa Maha Chakri Sirindhorn, in riconoscimento del suo sostegno di lunga data alla scienza e alla ricerca paleontologica in Thailandia” ha precisato Millien.

Quanto pesava davvero Yakamys sirindhornae

Per stimare la massa corporea dell’animale il team ha applicato sette metodi già consolidati, tutti basati sulle misure dei denti. Il risultato indica un peso di circa 30 chilogrammi, quasi il doppio rispetto ad altri roditori dello stesso periodo come Hulgana. Un vero colosso, insomma, se confrontato con i suoi contemporanei. Gli stessi ricercatori però invitano alla prudenza, perché ricavare il peso di una creatura estinta da una manciata di denti fossili comporta margini di incertezza notevoli. “Si tratta solo di una cifra indicativa, dato che la stima della massa corporea dai fossili è associata a un’incertezza considerevole” ha sottolineato Millien.

La scarsità dei reperti rende complicato anche ricostruire come si sia evoluto Yakamys e che tipo di vita conducesse. Serviranno nuovi ritrovamenti per chiarire le sue caratteristiche fisiche, il ruolo ecologico e i rapporti di parentela con altre specie. Altri fossili potrebbero inoltre aiutare a capire in che modo questi antichi giganti si colleghino ai grandi roditori comparsi in seguito in altre parti del mondo.

Il ritrovamento è frutto di una collaborazione internazionale ancora in corso dedicata ai mammiferi antichi del bacino di Krabi. Il progetto coinvolge la McGill University, il Dipartimento delle Risorse Minerarie della Thailandia e diverse istituzioni francesi, tra cui il CNRS e l’Université de Poitiers. La ricerca ha ricevuto il sostegno anche dell’Université de Montpellier ed è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports.

Fonte: TecnoAndroid