Chrome, Safe Browsing in tempo reale anche in Incognito e Guest

Google sta lavorando a un aggiornamento di Chrome che punta a rafforzare la sicurezza anche di chi sceglie la navigazione privata. L’obiettivo è estendere i controlli di Safe Browsing alle modalità Incognito e Guest, così da ridurre il rischio di aprire pagine fraudolente o siti che nascondono software dannoso. Un intervento che, almeno sulla carta, cerca di tenere insieme due esigenze spesso in tensione tra loro come protezione e riservatezza.

La novità è emersa da una modifica individuata nel codice di Chromium e riguarda un limite piuttosto concreto dell’attuale sistema di difesa. Durante alcune sessioni private il browser non sfrutta sempre le informazioni più fresche sulle minacce che circolano in rete. Con questo cambiamento Google vuole rendere più coerente la protezione offerta da Chrome, senza intaccare le caratteristiche di discrezione che gli utenti associano alla navigazione privata.

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Safe Browsing arriva anche in modalità Incognito

Per capire la portata della modifica conviene partire da come funziona oggi Safe Browsing. Il sistema avvisa chi naviga quando sta per raggiungere siti legati a phishing, malware e altre attività pericolose. Nella navigazione ordinaria Chrome può effettuare verifiche online, confrontando gli indirizzi visitati con i dati più recenti presenti sui server di Google.

Le cose cambiano durante alcune sessioni in modalità Incognito. In questi casi il browser può affidarsi a un elenco locale di indirizzi pericolosi, invece di interrogare ogni volta il servizio online per ottenere un controllo aggiornato. Il meccanismo funziona, ma ha un punto debole evidente perché le liste salvate sul dispositivo potrebbero non contenere ancora le minacce scoperte da poco.

E qui entra in gioco un dato che le ricerche di Google mettono in evidenza. Molti siti malevoli restano attivi per periodi brevissimi, il che rende poco efficace una difesa basata solo su informazioni già scaricate. Il nuovo sistema dovrebbe quindi permettere verifiche in tempo reale anche in navigazione privata, con piena compatibilità sia con Standard Protection sia con Enhanced Protection.

L’estensione coinvolge anche la modalità Guest, pensata per un uso temporaneo del browser senza poter accedere ai dati degli altri profili. Va precisato che questa modalità non esiste sui dispositivi mobili, dove Google propone invece la classica navigazione in incognito.

Privacy e protezione, come cambierà Chrome

Portare controlli online dentro una sessione privata apre inevitabilmente una domanda delicata, cioè quali informazioni finiscono effettivamente sui server di Google. Gli sviluppatori sembrano aver previsto accorgimenti specifici per limitare la conservazione dei dati. In particolare gli aggiornamenti temporanei delle chiavi di sicurezza generati durante la sessione dovrebbero restare nella memoria del dispositivo, senza mai essere scritti nello spazio di archiviazione permanente.

C’è poi una distinzione che spesso viene trascurata, quella tra riservatezza locale e anonimato vero e proprio. La modalità Incognito impedisce a Chrome di conservare alcune informazioni della sessione nella cronologia del dispositivo, ma non rende automaticamente invisibile l’attività ai siti visitati o agli amministratori della rete. Sono due piani diversi e confonderli è un errore abbastanza comune.

Anche i due livelli di protezione si comportano in modo differente. La modalità Standard si appoggia a server intermedi per limitare il collegamento tra indirizzo IP e richieste di controllo. Enhanced Protection invece condivide qualche informazione in più, così da riuscire a individuare minacce più sofisticate.

Per ora la funzione è ancora in fase di sviluppo e non risulta attiva per impostazione predefinita. Google non ha comunicato alcuna data per la distribuzione pubblica.

Fonte: TecnoAndroid