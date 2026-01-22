PosteMobile avvia la migrazione SIM su rete TIM: cosa cambia per i clienti

Dopo mesi di attesa, prende finalmente forma il passaggio delle SIM PosteMobile sulla rete TIM. La migrazione è stata confermata e avverrà secondo una modalità già vista in passato, con un processo automatico e graduale, pensato per ridurre al minimo l’impatto sull’utenza. Per i clienti coinvolti non sono richieste operazioni particolari e, soprattutto, non sono previste modifiche alle condizioni economiche delle offerte attive.

Migrazione automatica e nessuna sostituzione della SIM

Il trasferimento delle SIM verso la rete TIM avverrà a scaglioni nel corso di diversi mesi. Non sarà necessario cambiare la SIM fisica né recarsi in ufficio postale o contattare l’assistenza per avviare la procedura. Il meccanismo ricalca quanto già avvenuto nel 2021, quando PosteMobile passò alla rete Vodafone Italia.

Questo è possibile perché PosteMobile opera come Full MVNO, utilizzando un proprio seriale ICCID identificato dal prefisso 893933. Dal punto di vista tecnico, quindi, il cambio di rete può essere gestito interamente lato operatore, senza interventi diretti da parte del cliente.

Possibili criticità e supporto garantito

Come precisato da PostePay, non si escludono singoli casi in cui possano emergere esigenze di assistenza, legate a fattori come la copertura locale, le caratteristiche dello smartphone utilizzato o specifici aspetti software. Proprio per questo motivo, l’operatore ha assicurato un supporto continuo durante tutte le fasi della migrazione, per gestire eventuali anomalie o segnalazioni.

Chi resta escluso dal cambio di rete

La migrazione non riguarda tutti i clienti. Le SIM PosteMobile ESP attivate prima del 14 luglio 2014, se ancora attive, resteranno infatti sulla rete ex Vodafone Italia. In questi casi, il passaggio a TIM avverrà solo in seguito a un’eventuale sostituzione della SIM.

Recesso senza costi per chi non accetta il cambio

I clienti che non intendono accettare il passaggio alla rete TIM possono esercitare il diritto di recesso senza costi né penali. In assenza di portabilità del numero, è necessario compilare il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto”, disponibile sul sito di PosteMobile nella sezione Assistenza, allegando un documento di identità e inviando la richiesta via email o posta ordinaria.