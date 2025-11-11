PosteMobile e TIM insieme: il passaggio di rete è definitivo

La notizia è ora ufficiale, PosteMobile passerà definitivamente alla rete TIM. Dopo mesi di indiscrezioni online e documenti preliminari, l’annuncio è arrivato direttamente da TIM nel corso della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2025.

Il processo di migrazione inizierà nel primo trimestre del 2026 e coinvolgerà circa 4,9 milioni di clienti dell’operatore virtuale, che attualmente utilizza la rete Vodafone. Poste Italiane, che detiene circa il 25% di TIM, ha scelto di consolidare così la propria infrastruttura mobile, unendo i servizi sotto un unico gruppo e rendendo più efficiente la gestione delle risorse di rete.

PosteMobile e TIM: collaborazione rafforzata e nuovi progetti per il futuro

Si tratta di un passaggio importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche strategico. PosteMobile ha infatti cambiato rete più volte nel corso della sua storia. L’ azienda è assara da Vodafone a Wind (oggi WindTre), poi di nuovo a Vodafone nel 2021. Ora, con l’ingresso stabile in TIM, il rapporto tra i due colossi italiani sembra destinato a durare nel tempo.

Il trasferimento sulla rete-TIM rappresenta soltanto un altro passo avanti verso il compimento di un progetto più ampio. Secondo alcune fonti di settore, Poste Italiane e TIM starebbero infatti lavorando a una joint venture per la creazione di un grande spazio nazionale dedicato ai datacenter e all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di potenziare la capacità tecnologica e infrastrutturale del Paese. L’avvio di questa iniziativa è atteso già nel corso del 2026, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali.

In contemporanea, il mercato italiano della telefonia mobile si prepara a ulteriori scossoni. Iliad e WindTre, ad esempio, hanno avviato dei colloqui per una possibile fusione o acquisizione, un’operazione che ridisegnerebbe profondamente l’equilibrio competitivo del settore. Insomma in questo contesto in costante trasformazione, il passaggio di PosteMobile a TIM consolida ulteriormente la posizione del gruppo e apre la strada a nuovi servizi per clienti privati e business.