Porsche Taycan, un graffio diventa una fattura da 32.500 euro

Un graffio sul paraurti, qualche segno sul cerchio e poco altro. Almeno in apparenza. Per la Porsche Taycan di Matt Farah quel piccolo danno si è invece trasformato in una fattura di riparazione da quasi EUR 33.465, cioè circa 32.500 euro. Un conto a cinque cifre da saldare senza possibilità di appello. A raccontarlo è stato lo stesso conduttore di The Smoking Tire, noto podcast statunitense, appena rientrato dallo specialista incaricato di rimettere in sesto la sua sportiva elettrica.

La dinamica dell’incidente è piuttosto ordinaria. Farah aveva prestato l’auto a un amico per il fine settimana quando un altro automobilista l’ha tamponata e urtata lateralmente. Dopo il sinistro il paraurti risultava appena ammaccato e il cerchio HRE mostrava qualche segno. Niente di drammatico, tanto che il proprietario aveva messo in conto una spesa intorno ai EUR 4.403, grosso modo 4.300 euro. Si sbagliava, e di parecchio, come ha scoperto chi ha dovuto mettere mano alla Taycan.

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Sotto la carrozzeria il danno vero

Un indizio che qualcosa non andasse in realtà c’era già. Le sospensioni pneumatiche erano rimaste bloccate nella posizione di massima altezza e la vettura non era più guidabile. Un dettaglio che da solo bastava a far lievitare il conto in officina. Poi l’auto tedesca è stata smontata e la reale portata del danno è venuta a galla. L’intervento non si limitava più a paraurti, parafango, sensore di parcheggio e cerchi.

Nell’elenco sono finiti anche il compressore delle sospensioni con il relativo modulo di controllo posteriore, un gruppo ammortizzatore anteriore, i bracci oscillanti, un ammortizzatore posteriore, un fuso a snodo e una molla pneumatica. Solo quest’ultima costa circa EUR 2.642, pari a circa 2.600 euro. Alla fine il conto delle riparazioni è salito a EUR 33.369, quasi 32.500 euro.

La manodopera pesa più dei ricambi

Scorrendo la fattura voce per voce è saltato fuori un altro particolare poco incoraggiante. Circa EUR 25.539, intorno ai 25.000 euro, se ne sono andati in manodopera. Secondo Farah i pezzi di ricambio rappresentano quindi una fetta minoritaria della spesa complessiva, e il lavoro avrebbe richiesto oltre 50 ore in officina.

Negli Stati Uniti il costo di questo tipo di interventi è cresciuto in modo vertiginoso. Nel giugno 2026 la tariffa oraria media per la manodopera meccanica nelle carrozzerie americane ha toccato i EUR 144, circa 140 euro, con un aumento dell’11,6% rispetto all’anno precedente. Sulle auto elettriche si aggiunge poi il peso economico dei componenti originali. I dati Mitchell indicano che l’85% del budget destinato ai ricambi nelle riparazioni delle BEV riguarda pezzi originali del costruttore, contro il 61% delle vetture a benzina.

Un conto oltre metà del valore dell’auto

Il confronto con il prezzo d’acquisto rende il quadro ancora più chiaro. Farah aveva comprato la Porsche Taycan usata a EUR 57.067, circa 56.000 euro, che diventano circa EUR 63.408 (intorno ai 62.000 euro) considerando le tasse. Rimetterla in strada è costato più della metà di quanto speso per portarla a casa. Stando al podcaster, senza la particolare copertura assicurativa della vettura la sportiva di Stoccarda avrebbe probabilmente rischiato di essere dichiarata economicamente non riparabile.

Fonte: TecnoAndroid