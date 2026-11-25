La UNAM, l’Università Nazionale Autonoma del Messico, si è conquistata un posto tra le 100 migliori istituzioni accademiche del mondo in campo scientifico. Il più importante ateneo messicano si è piazzato al 67° posto della classifica globale nel Ranking di Scienza Interdisciplinare 2027, pubblicato da Times Higher Education in collaborazione con il programma internazionale Schmidt Science Fellows.

La graduatoria valuta l’intero ciclo della ricerca a partire da tre pilastri: risorse, processi e risultati. In questa edizione sono state passate al setaccio 1.058 università provenienti da 102 paesi, e la UNAM rientra così nel 6,3% delle realtà meglio valutate a livello mondiale, lasciandosi alle spalle quasi 1.000 atenei. Tra le 14 istituzioni messicane prese in esame ha mantenuto il punteggio più alto, mentre nel panorama regionale si è fermata al secondo posto, preceduta soltanto dall’Università di San Paolo.

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UNAM 67ª al mondo nella scienza: il vero punto di forza è il lavoro tra discipline diverse

Fra i parametri considerati, l’università messicana spicca soprattutto nell’area dei processi. Questa voce premia l’efficienza e la solidità dei meccanismi con cui ogni istituzione favorisce la collaborazione tra facoltà e istituti, la disponibilità di infrastrutture condivise, il supporto amministrativo e i criteri di valutazione accademica che incentivano la scienza interdisciplinare. Proprio in questa categoria l’ateneo ha ottenuto il punteggio più alto tra le prime 10 università dell’America Latina.

María Soledad Funes Argüello, a capo del Coordinamento della Ricerca Scientifica della UNAM, ha spiegato che l’università porta avanti una strategia pensata per sfruttare al meglio le diverse aree di studio e le competenze dei suoi dipartimenti. Il piano prevede anche lo sviluppo di strumenti di finanziamento che stimolino la cooperazione tra specialisti e rendano possibili progetti congiunti. Non si tratta di iniziative riservate ai ricercatori affermati, perché coinvolgono anche gli studenti. “In questo modo la formazione accademica si arricchisce non solo delle conoscenze proprie di ogni disciplina, ma anche dell’esperienza di costruire nuove domande e cercare risposte in modo collettivo”, ha dichiarato.

Dai robot lunari alle nanoparticelle, i progetti che spiegano il risultato

Questo approccio multidisciplinare negli ultimi anni ha preso forma in diverse iniziative condotte insieme a ricercatori indipendenti, altre università nazionali e straniere, aziende private ed enti governativi. Secondo il secondo rapporto di attività del Rettorato, fino al 2025 l’ateneo contava 23 accordi internazionali con istituti di ricerca di Europa, Nord America, Asia e America Latina, oltre a 43 strumenti di cooperazione con università pubbliche messicane.

Tra i casi più noti c’è il Progetto Colmena, parte della missione Peregrine, la prima del programma CLPS della NASA avviato nel 2019 e affidata alla società Astrobotic, che puntava al primo allunaggio statunitense dopo oltre 50 anni. Il contributo messicano era uno sciame di cinque piccoli robot, guidato da Gustavo Medina Tanco dell’Istituto di Scienze Nucleari. L’obiettivo era studiare la sopravvivenza di oggetti di piccole dimensioni in ogni fase della missione, ma i problemi al sistema di propulsione della navicella Peregrine 1 hanno impedito di portarlo a termine.

L’anno scorso l’università ha poi guidato la realizzazione di un atlante digitale ad accesso pubblico sulla biodiversità nascosta sotto i suoli del Messico. Ne hanno fatto parte 77 esperti di 40 istituzioni, che hanno analizzato campioni raccolti in 200 siti di 25 stati con tecniche di sequenziamento del DNA. Ne è emersa una mappa di batteri, funghi, protisti e altri organismi, utile per la tutela ambientale, la gestione sostenibile del territorio e la produzione di cibo.

Sul fronte biomedico, l’Istituto di Biotecnologia ha ricavato due composti antibiotici dal veleno di scorpione della specie Diplocentrus melici, originaria di Veracruz. Il lavoro, coordinato da Lourival Domingos Possani Postay, ha isolato due benzochinoni: uno attivo contro Mycobacterium tuberculosis, l’altro contro Staphylococcus aureus. Alla ricerca hanno collaborato anche Rogelio Hernández Pando e Richard Zare della Stanford University, e le molecole sono già brevettate in Messico e Sudafrica.

C’è poi il lavoro con Saiph Savage, ingegnera informatica formata alla UNAM e docente alla Northeastern University, che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale per aiutare le donne a documentare i problemi sul posto di lavoro. Tra i suoi progetti figura anche Justina, un robot di servizio per gli ambienti domestici pensato per avvicinare gli studenti alla scienza e all’ingegneria.

Infine, il Centro di Nanoscienze e Nanotecnologia di Ensenada sta sviluppando nanoparticelle tra i 20 e i 60 nanometri, ottenute da virus di piante e batteri privati del materiale genetico infettivo, capaci di trasportare farmaci oltre la barriera ematoencefalica. Le possibili applicazioni riguardano Parkinson, Alzheimer, epilessia, sclerosi multipla e alcuni tumori, con la prospettiva di unire diagnosi e cura in un’unica tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid