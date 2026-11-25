Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Star Wars Outlaws adesso ha un motivo concreto per farlo, perché il gioco è in offerta su Amazon a meno di 17 euro. Si parla del prezzo più basso di sempre per le versioni destinate a PS5 e Xbox Series X, una cifra che rende l’avventura ambientata nella galassia lontana lontana decisamente più accessibile rispetto al lancio.

Il titolo non è certo una novità sugli scaffali. È arrivato sul mercato il 30 agosto 2024 ed è stato sviluppato da Massive Entertainment con la pubblicazione affidata a Ubisoft. Alle spalle c’è anche la licenza di Lucasfilm Games, il marchio che gestisce i progetti videoludici legati al mondo di Star Wars. Insomma una produzione che porta con sé nomi di peso e che ora, a distanza di tempo dall’uscita, si presenta a un prezzo molto più leggero di quello iniziale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech, sul quale potete trovare le offerte Amazon gratis e tutti i migliori codici sconto.

Le piattaforme su cui è disponibile Star Wars Outlaws

Al momento del debutto il gioco era stato pubblicato soltanto su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. Nessuna versione per le console della generazione precedente quindi, una scelta che aveva concentrato l’esperienza sulle macchine più recenti. In un secondo momento il catalogo si è allargato e il titolo è approdato anche su Nintendo Switch 2, ampliando così il pubblico potenziale dell’avventura targata Ubisoft.

Va detto però che la promozione attuale non riguarda tutte queste piattaforme. Lo sconto su Amazon interessa nello specifico le edizioni console per PS5 e Xbox Series X, che sono proprio quelle scese al minimo storico. Chi gioca su queste due console può quindi approfittare della riduzione senza dover inseguire altre versioni o aspettare chissà quale saldo stagionale. Per tutti gli altri formati il discorso cambia, dato che l’offerta di cui si parla non li include.

Avere più piattaforme a disposizione resta comunque un elemento interessante per chi segue il franchise di Star Wars. Il gioco di Massive Entertainment si può trovare oggi su PC, sulle due console principali di Sony e Microsoft e sull’ultima ibrida di casa Nintendo. Ma la vera notizia, almeno per il portafoglio, si gioca tutta sulle copie per PS5 e Xbox Series X.

Un’offerta su Amazon da cogliere in tempo

Il punto centrale è proprio il prezzo sotto i 17 euro. Per un gioco pubblicato nel 2024 e legato a una licenza così famosa si tratta di una cifra che fino a poco tempo fa sembrava difficile da immaginare. Il fatto che sia il valore più basso mai registrato per queste versioni rende l’occasione ancora più appetibile per chi lo aveva messo in lista ma aveva sempre rimandato l’acquisto.

Come spesso accade con le promozioni Amazon, però, non c’è alcuna garanzia che il prezzo resti invariato a lungo. Gli sconti di questo tipo possono cambiare o esaurirsi nel giro di poco, motivo per cui conviene non perdere troppo tempo se l’intenzione è davvero quella di comprarlo. Le edizioni coinvolte nella promozione sono quelle per PS5 e per Xbox Series X, entrambe proposte a meno di 17 euro sullo store online.

Chi preferisce la console Sony e chi invece ha scelto quella Microsoft può quindi trovare la propria copia di Star Wars Outlaws allo stesso livello di prezzo. Il gioco sviluppato da Massive Entertainment, pubblicato da Ubisoft e realizzato su licenza di Lucasfilm Games è disponibile in offerta su Amazon proprio in queste due edizioni, al prezzo più basso di sempre.

Fonte: TecnoAndroid