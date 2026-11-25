Le consegne della McLaren W1 sono finalmente cominciate e il primo esemplare della nuova hypercar in tiratura limitata della Casa inglese ha raggiunto il Giappone. Ad aprire le danze è una vettura che difficilmente passa inosservata, vestita con una livrea Mantis Green e consegnata dopo un’attesa piuttosto lunga per chi aveva firmato l’ordine.

La cerimonia si è svolta al Fuji Speedway Hotel, nella prefettura di Shizuoka, e le prime fotografie sono apparse su Instagram lo scorso 20 novembre. Non si tratta però dell’unica novità arrivata dal Paese del Sol Levante. Nel frattempo è stato infatti avvistato un secondo esemplare con una configurazione completamente diversa, pronto per essere affidato al suo proprietario dalla concessionaria McLaren Fukuoka.

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Verde fuori e dentro con la firma di MSO

La W1 protagonista dell’evento giapponese abbina la carrozzeria Mantis Green a cerchi multirazza in nero lucido, arricchiti dal sistema di fissaggio monodado con dettagli verdi. Il risultato mette in risalto le linee scolpite in fibra di carbonio della vettura e la rende praticamente impossibile da ignorare, anche in mezzo ad altre supercar.

Lo stesso colore ritorna nell’abitacolo grazie ai rivestimenti in Alcantara verde coordinati con l’esterno. Un approccio monocromatico che porta la firma di MSO (McLaren Special Operations), il reparto dedicato alla personalizzazione su misura che permette ai clienti di creare accostamenti cromatici unici tra carrozzeria e interni.

Sotto la pelle la McLaren W1 nasce attorno alla monoscocca Aerocell in fibra di carbonio, una scelta costruttiva che raccoglie l’eredità delle leggendarie F1 e P1. Questa struttura ultraleggera è decisiva per fermare il peso a secco a soli 1.399 kg e ottenere un rapporto tra peso e potenza dichiarato di 899 CV per tonnellata. A muovere la hypercar provvede un V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 1.258 CV e una coppia di 1.340 Nm inviati esclusivamente alle ruote posteriori.

Le prestazioni sono di quelle che lasciano il segno. Per passare da 0 a 200 km/h bastano appena 5,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h. Valori che collocano la McLaren W1 tra le stradali più veloci mai prodotte dal marchio britannico.

Il telaio numero 180 sceglie il carbonio blu

Il secondo esemplare individuato in Giappone è identificato dal numero di telaio 180 ed è atteso presso la concessionaria McLaren Fukuoka. In questo caso la carrozzeria punta su una finitura in fibra di carbonio blu cristallo a vista, che lascia intravedere la trama del materiale composito invece di nasconderla sotto una vernice coprente.

L’auto destinata a Fukuoka accompagna il carbonio blu con un abitacolo interamente nero, cerchi nero opaco e pinze dei freni nella stessa tonalità. Rispetto alla vivace versione Mantis Green la scelta va verso un aspetto molto più sobrio, che resta comunque aggressivo. Messe una accanto all’altra, le due vetture danno un’idea concreta delle enormi possibilità di personalizzazione offerte dal programma MSO su una serie limitata a soli 399 esemplari. Per il momento la casa madre non ha commentato ufficialmente nessuna delle due consegne e tutte le informazioni arrivano dai canali locali dei concessionari. Dato che il reparto MSO lascia la massima libertà espressiva ai committenti, configurazioni altrettanto ricercate sono attese anche per le vetture destinate agli altri mercati.

McLaren aveva fissato proprio per il 2026 l’avvio delle prime consegne della W1. L’esemplare giapponese in Mantis Green rispetta quindi alla perfezione il calendario stabilito e segna l’inizio del viaggio delle prime vetture di serie partite da Woking verso i garage dei collezionisti di tutto il mondo.

Fonte: TecnoAndroid