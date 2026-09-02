Polti a IFA 2026: Vaporella Glide, Vertical Styler e nuove scope Forzaspira

Polti amplia la propria gamma con quattro nuovi prodotti presentati a IFA 2026, la fiera di Berlino in programma dal 4 all’8 settembre. Il lancio copre due categorie strategiche per il brand: la cura dei capi con Polti Vaporella Glide e Vertical Styler GSM100BL, e la pulizia domestica con le scope elettriche ricaricabili Forzaspira ActiveFlex SR350 e Active SR300.

Il nuovo generatore di vapore premium Vaporella Glide è disponibile a 149 euro e integra la piastra proprietaria Polti TitanGlide, che garantisce scorrevolezza su tutti i tessuti, distribuzione uniforme del calore e maggiore resistenza nel tempo. La pressione della pompa raggiunge fino a 8 bar, con un colpo di vapore da 240 g/min distribuito su due livelli di erogazione, Max ed Eco, pensati per eliminare rapidamente anche le pieghe più ostinate. La temperatura ottimizzata automaticamente per ogni tessuto elimina la necessità di regolazioni manuali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il serbatoio XL da 1,6 litri, il display digitale, il sistema Calc Cleaning anticalcare e la modalità Eco per ridurre i consumi completano un prodotto pensato per chi cerca prestazioni elevate senza complicazioni.

Vertical Styler GSM100BL: pronto in 30 secondi a 79 euro

Il Vertical Styler GSM100BL, disponibile a 79 euro, è pensato per chi cerca una soluzione rapida per rinfrescare i capi senza usare l’asse da stiro. È operativo in soli 30 secondi, con cinque livelli di vapore regolabili in base al tipo di tessuto e una piastra in ceramica che garantisce scorrevolezza. Display digitale, funzione anticalcare, vapore continuo selezionabile e autospegnimento dopo 8 minuti completano un dispositivo compatto pensato per i ritocchi dell’ultimo minuto.

Forzaspira ActiveFlex SR350: tubo flessibile a 90 gradi

Le due nuove scope elettriche ricaricabili Forzaspira ActiveFlex SR350 (179 euro) e Active SR300 (149 euro) sono pensate per trasformarsi rapidamente in aspiratori portatili per auto, divani e punti difficili da raggiungere. Il modello SR350 introduce la tecnologia esclusiva ActiveFlex, con un tubo flessibile che si piega fino a 90 gradi per aspirare sotto mobili e letti senza doversi chinare, e integra quattro modalità di aspirazione inclusa una funzione automatica che regola la potenza in base allo sporco rilevato.

Entrambi i modelli montano una batteria removibile con fino a 50 minuti di autonomia, un motore digitale da 250W e tecnologia ciclonica per un’aspirazione costante. Le modalità ECO, NORMAL e TURBO ottimizzano prestazioni e autonomia in base alle esigenze, mentre il sistema di filtrazione multistadio cattura fino al 99,5% di polveri, allergeni e particelle sottili. Il display digitale fornisce informazioni in tempo reale su modalità selezionata, autonomia residua e stato del filtro.

Secondo Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata di Polti SpA, i nuovi prodotti rispondono all’esigenza dei consumatori di soluzioni affidabili capaci di semplificare concretamente la gestione della casa, liberando tempo per sé stessi.