PLD Space, contratto ESA da 158,9 milioni per i lanci europei

Con la firma del contratto tra l’Agenzia Spaziale Europea e PLD Space, l’Europa mette nero su bianco una scelta precisa: affidarsi anche a un’azienda spagnola per rafforzare il proprio accesso allo spazio. L’accordo vale 158,9 milioni di euro e nasce all’interno dello European Launcher Challenge, il programma con cui l’ESA punta ad allargare e diversificare l’offerta continentale di lancio. Non si tratta di una somma che finisce in cassa tutta insieme, perché il pagamento è legato al raggiungimento di traguardi tecnici ben definiti, ma resta comunque una cifra che cambia la scala del gioco per la società spagnola.

Il punto di partenza è semplice, anche se spesso passa inosservato. Comunicazioni, navigazione satellitare, osservazione della Terra, alcune capacità legate a sicurezza e difesa: tutto passa, in misura diversa, da satelliti che qualcuno deve portare in orbita. Costruirli non basta. Servono anche i mezzi per lanciarli, e servono mezzi europei.

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Cosa compra davvero l’ESA con questo contratto

L’accordo si divide in due parti con funzioni diverse. Il Componente A riguarda i servizi di lancio destinati all’ESA e ad altri clienti istituzionali europei nella finestra tra il 2026 e il 2030. Il Componente B, invece, è dedicato a dimostrare un miglioramento delle capacità del servizio, con almeno una dimostrazione in volo. Nel caso di PLD Space significa un’evoluzione di MIURA 5 capace di trasportare più carico utile e di coprire una gamma orbitale più ampia.

C’è però una clausola che pesa più di tutte le altre. Il European Launcher Challenge chiede ai fornitori di dimostrare la capacità orbitale prima del 2028. Non basta quindi finanziare lo sviluppo e presentare bei progetti sulla carta: bisogna volare, arrivare in orbita e dimostrarlo sul campo.

Vale la pena ricordare che un sistema di lancio non è soltanto il razzo. È la piattaforma da cui si opera, sono gli impianti per caricare i propellenti, l’integrazione del carico utile, il controllo missione, la telemetria, il tracciamento durante il volo. Tutto questo insieme permette di portare un satellite da terra fino all’orbita prevista. Ecco perché, quando l’Europa parla di rafforzare le proprie capacità, quello che cerca sono servizi completi di lancio e non semplicemente più vettori.

Da MIURA 1 a Kourou, la strada di PLD Space

La società spagnola una prima tappa l’ha già superata con MIURA 1, il dimostratore suborbitale volato nel 2023, che è servito a validare tecnologie poi confluite nello sviluppo del fratello maggiore. Il salto successivo è di tutt’altra portata: trasformare quell’esperienza in un lanciatore orbitale capace di operare commercialmente dal Centro Spaziale della Guyana, a Kourou, dove l’azienda sta preparando la propria infrastruttura. MIURA 5, va detto, quella capacità non l’ha ancora dimostrata in volo.

Le migliorie previste non si fermano alle prestazioni. PLD Space sostiene che parte dello sviluppo servirà anche a introdurre l’atterraggio propulsivo e ad avanzare verso la riutilizzabilità, una linea tecnologica che l’azienda intende poi trasferire a MIURA Next, la futura famiglia di lanciatori pesanti. L’ESA sostiene l’evoluzione di MIURA 5 all’interno del programma, mentre il passaggio verso MIURA Next fa parte della tabella di marcia annunciata dalla stessa società.

Un tassello dentro una strategia più larga

Il contratto non trasforma PLD Space nell’unico fornitore europeo e non garantisce ancora il successo del suo lanciatore. La colloca però dentro una strategia più ampia dell’Agenzia Spaziale Europea, pensata per diversificare i vettori, aumentare la concorrenza e rendere più solido l’accesso europeo allo spazio. I 158,9 milioni di euro finanziano quel percorso, con la consapevolezza che la verifica vera arriverà solo in volo.

Alla società spagnola tocca ora la parte più complicata: dimostrare che uno sviluppo tecnologico avanzato può diventare una capacità orbitale affidabile e ripetibile, non un singolo lancio riuscito. Il calendario è fissato, i traguardi da centrare pure, e il conto alla rovescia verso il 2028 è già cominciato.