PlayStation Portal: ricarica limitata all’80% con l’update 7.1.7

Chi possiede un PlayStation Portal si è ritrovato tra le mani un dispositivo leggermente diverso da quello di qualche giorno fa, perché Sony ha distribuito un aggiornamento che cambia il modo in cui il lettore remoto gestisce la ricarica. Niente stravolgimenti nell’interfaccia, nessuna funzione appariscente da mostrare agli amici, ma una modifica che va dritta al cuore del problema più sentito da chi usa spesso un apparecchio portatile, ovvero la salute della batteria nel lungo periodo.

L’update porta il numero di versione 7.1.7 ed è arrivato con il rollout del 24 settembre, quindi a questo punto dovrebbe essere già installabile anche in Italia, sia in automatico sia scegliendo l’opzione dedicata dal menu di sistema. La novità principale sta tutta in una scelta fatta a monte da Sony, senza chiedere nulla all’utente, ovvero il limite di ricarica impostato di default all’80%.

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Come cambia la ricarica del PlayStation Portal

Il meccanismo è quello che tanti conoscono già dagli smartphone, dove ormai da anni esistono funzioni analoghe pensate per non stressare le celle. Una volta installato l’aggiornamento 7.1.7, il dispositivo smette di caricarsi quando raggiunge l’80% della capacità, punto e basta. Chi vuole tornare indietro può farlo, il percorso è Impostazioni, poi Sistema, poi Batteria, e da lì si modifica il limite in qualsiasi momento.

La spiegazione ufficiale diffusa da Sony è abbastanza esplicita: l’aggiornamento introduce modifiche alle modalità di ricarica del PS Portal per preservare lo stato di salute della batteria nel lungo periodo. Subito dopo però arriva anche l’avvertimento, che vale la pena leggere con attenzione. Selezionare un limite di ricarica superiore all’80%, si legge, potrebbe influire sulle prestazioni della batteria e sulla stabilità generale del dispositivo, riducendone lo stato di salute con il passare del tempo.

Tradotto in parole povere, l’azienda consiglia caldamente di lasciare le cose come stanno. Chi gioca soprattutto in casa, del resto, difficilmente avvertirà la differenza, perché il Portal resta comunque collegato alla rete elettrica per buona parte del tempo. Diverso il discorso per chi lo porta in giro e conta su ogni singolo punto percentuale di autonomia.

Perché il limite all’80% fa la differenza

La batteria agli ioni di litio montata su PlayStation Portal segue le stesse regole fisiche di quelle presenti su telefoni, tablet e portatili vari. Portarla ogni volta al 100% significa completare un ciclo intero di ricarica, e i cicli completi sono esattamente ciò che nel tempo erode la capacità massima. Fermarsi prima riduce lo stress sulle celle, allunga la vita utile del componente e rimanda il momento in cui l’autonomia comincia a crollare in modo evidente.

È una logica ormai diffusa nel settore, applicata da produttori di ogni tipo, e vederla comparire anche su un accessorio dedicato al Remote Play di PS5 ha un senso preciso, visto che la batteria è l’elemento meno sostituibile dell’intero pacchetto. Per il resto, l’aggiornamento fa quello che fanno normalmente gli update minori, ovvero migliorare performance e stabilità del sistema, con in più qualche ritocco alla visualizzazione dei messaggi.

Fonte: TecnoAndroid