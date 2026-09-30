PlayStation e San Carlo, partnership Snack and Play: PS5 e Portal in palio con le patatine

Videogiochi e patatine finiscono nella stessa confezione, e questa volta non è un modo di dire. Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato ufficialmente una partnership tra PlayStation e San Carlo, un progetto pensato per unire il mondo del gaming a quello della pausa snack. Due abitudini che del resto vanno spesso a braccetto davanti allo schermo. L’iniziativa porta il nome di Snack and Play e sarà presente in modo capillare nei punti vendita selezionati, con una durata che si estende fino alla fine di novembre. C’è quindi un periodo piuttosto lungo per chi vuole approfittare della promozione.

Il primo tassello dell’operazione è un prodotto creato su misura. Si parte infatti con oltre 700.000 confezioni di Dixi “Cheese & Jalapeño” in Limited Edition, realizzate appositamente per l’occasione con l’obiettivo di celebrare l’incontro tra due realtà molto diverse, almeno sulla carta. Da una parte c’è il noto marchio italiano di snack, dall’altra l’universo videoludico di Sony. Un abbinamento che può sembrare curioso ma che punta dritto su un momento condiviso da tanti appassionati, quello in cui controller e sacchetto di patatine finiscono sullo stesso divano.

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Il concorso Snack and Play e i premi in palio

La collaborazione però non si ferma all’edizione speciale. Il raggio d’azione si allarga a circa 6 milioni di confezioni promozionali San Carlo coinvolte nel concorso Snack and Play, una cifra che rende bene l’idea della portata dell’accordo. Il meccanismo è semplice e non richiede passaggi complicati. Basta acquistare uno dei prodotti aderenti e registrare il codice che si trova all’interno della busta per partecipare all’assegnazione dei premi messi a disposizione.

Ed è proprio sul fronte dei premi che il marchio PlayStation mette sul tavolo una selezione di tutto rispetto. Tra i riconoscimenti previsti compaiono i controller wireless DualSense, le console PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, oltre a PlayStation Portal, il dispositivo da gioco pensato per lo streaming casalingo. Si tratta di un ventaglio abbastanza ampio, che va dall’accessorio fino alle console vere e proprie, e che coinvolge praticamente tutta la famiglia di prodotti hardware legata al brand. I premi in palio sono numerosi, quindi le possibilità di portarsi a casa qualcosa non si limitano a pochissimi fortunati.

Lo spot che porta gli snack dentro i videogiochi

Accanto alle confezioni e al concorso, l’intesa tra PlayStation e San Carlo prende forma anche attraverso una campagna video. Lo spot racconta il contatto tra i due mondi partendo da una scena di tutti i giorni, molto semplice e familiare: un gruppo di amici che si ritrova e condivide diversi snack San Carlo. Nessuna ambientazione straordinaria all’inizio, solo una serata qualunque in compagnia.

Da lì la situazione cambia piano piano. A ogni assaggio la realtà comincia a sfumare e lascia progressivamente spazio ad alcuni degli universi più iconici di PlayStation, con un passaggio graduale che trasforma un momento ordinario in un viaggio attraverso le saghe più riconoscibili del catalogo Sony. Nel video trovano posto riferimenti a titoli come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Astro Bot e Gran Turismo 7.

Fonte: TecnoAndroid