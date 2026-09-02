Pisolino pomeridiano, fa bene o male? La scienza non ha risposte

Il pisolino pomeridiano è una di quelle abitudini che dividono, e la cosa curiosa è che nemmeno la scienza sa da che parte stare. Tanta gente fatica ad accumulare abbastanza ore di sonno durante la notte, e la soluzione più intuitiva sembra proprio quella di spezzare il riposo in due blocchi, recuperando di giorno quello che è mancato di notte. Sembra ragionevole. Peccato che, allo stato attuale, non esista una risposta netta sul fatto che questa strategia faccia bene oppure no.

Il punto di partenza è un dato che riguarda moltissime persone, cioè la difficoltà cronica a dormire a sufficienza nelle ore notturne. Impegni di lavoro, turni, figli piccoli, schermi accesi fino a tardi, preoccupazioni che non si spengono quando si spegne la luce. Il risultato è un debito che si accumula giorno dopo giorno e che, prima o poi, presenta il conto sotto forma di stanchezza, difficoltà di concentrazione, umore ballerino.

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Perché il sonno spezzato resta un enigma

Qui nasce la domanda che interessa i ricercatori, e cioè se il sonno distribuito in due momenti separati della giornata possa essere considerato equivalente, o quasi, a una notte piena. L’idea del riposo in due blocchi non è una stranezza, appartiene alla routine di intere culture e di molte persone che semplicemente non riescono a fare altrimenti. Il problema è che equivalenza e beneficio sono due cose diverse, e la ricerca non ha ancora sciolto il nodo.

Studiare il riposo diurno è complicato più di quanto sembri. Le abitudini variano enormemente da persona a persona, la durata cambia, cambia l’orario, cambia il contesto in cui il pisolino si inserisce. Chi dorme di giorno spesso lo fa perché è già stanco, oppure perché qualcosa nella sua salute lo spinge in quella direzione, e districare causa ed effetto in questi casi diventa un lavoro delicato. Non basta osservare che due comportamenti viaggiano insieme per concludere che uno produca l’altro.

Cosa resta aperto sul fronte della salute

Il dibattito, insomma, è tutt’altro che chiuso. Da un lato c’è la sensazione condivisa, e più che comprensibile, che un riposo pomeridiano ben calibrato rimetta in sesto una giornata partita male. Dall’altro ci sono interrogativi che la ricerca scientifica non ha ancora archiviato, a partire dal rapporto tra questo tipo di riposo e la salute complessiva nel lungo periodo. Non c’è una condanna e non c’è una promozione a pieni voti, c’è una zona grigia che continua a essere esplorata.

Vale la pena sottolineare quanto sia inusuale questa situazione. Su molti aspetti dello stile di vita esistono indicazioni piuttosto consolidate, mentre sul pisolino la comunità scientifica si muove ancora con cautela, senza raccomandazioni universali da consegnare a chi chiede semplicemente se sia meglio cedere al sonno del primo pomeriggio o resistere fino a sera. La risposta, per ora, dipende da troppe variabili individuali perché qualcuno possa metterla nero su bianco con sicurezza.

Chi convive con notti corte si trova quindi in una posizione scomoda, perché l’unica indicazione davvero solida rimane quella di puntare su un sonno notturno adeguato, obiettivo che per moltissime persone è più facile da enunciare che da raggiungere. Il resto, cioè come e quanto compensare durante il giorno, appartiene a un territorio che la scienza sta ancora mappando, con la lentezza tipica delle domande apparentemente semplici che poi si rivelano complicate. Il quesito, in fondo, è vecchio quanto l’abitudine stessa di appisolarsi dopo pranzo, eppure continua a mancare una risposta definitiva su quanto quel riposo faccia davvero bene a chi lo pratica.