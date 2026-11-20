Il consiglio d’amministrazione di NVIDIA ha scelto la linea della fermezza e non ha alcuna intenzione di riportare Jensen Huang alla guida dell’azienda. Il messaggio è arrivato in un momento tutt’altro che secondario, cioè durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, quando il presidente del board Harvey Jones ha messo nero su bianco una posizione condivisa all’unanimità da tutti i membri. Nessuno spiraglio, quindi, per l’ex amministratore delegato che aveva rassegnato le dimissioni il 12 novembre.

Jones ha anche chiarito che la società non avrebbe risposto ad altre domande, né sulle circostanze che hanno portato all’uscita di Huang né sull’indagine interna ancora in corso. Una scelta di silenzio che lascia il quadro avvolto da parecchie zone d’ombra ma che, allo stesso tempo, segna una distanza piuttosto netta tra il colosso dei chip e il suo ex numero uno.

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La disponibilità di Huang e lo scandalo alle spalle

La presa di posizione del board non nasce nel vuoto. Poco prima era stato proprio Huang a dichiararsi pubblicamente pronto a riprendere il proprio incarico. In un messaggio pubblicato su X l’ex CEO ha affermato di aver rispettato pienamente gli standard richiesti dall’azienda, ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha garantito la massima collaborazione agli investigatori interni. Poi ha aggiunto che sarebbe tornato volentieri a guidare NVIDIA nel caso in cui il consiglio lo avesse ritenuto opportuno. Un’apertura che, alla luce delle parole arrivate dai vertici, è rimasta senza seguito.

Sullo sfondo c’è uno scandalo piuttosto pesante. L’addio del manager è infatti legato a presunte relazioni extraconiugali, alcune delle quali anche con dipendenti, e a collegamenti controversi con una donna sospettata di collaborare con l’intelligence cinese. Un intreccio di vicende private e possibili risvolti delicati su cui l’azienda, almeno per ora, preferisce non esprimersi oltre quanto già comunicato.

Non sono comunque mancate le voci in difesa dell’ex dirigente. Diverse personalità del mondo tecnologico gli hanno manifestato solidarietà, sostenendo che la sua esperienza sia difficile da rimpiazzare. Elon Musk in particolare ha fatto sapere che gli farebbe piacere averlo con sé in una delle sue società, mentre anche Donald Trump si è mostrato favorevole a un reintegro. Il prossimo appuntamento per Huang è già fissato, perché il 1° dicembre dovrà comparire davanti al Congresso statunitense.

Vertici in bilico, ma il peso nell’intelligenza artificiale non cambia

Tutta questa storia potrebbe rendere ancora più complicati i rapporti politici del gruppo di Santa Clara, che si trova a gestire una crisi di leadership mentre l’attenzione pubblica resta altissima. Eppure, nonostante l’incertezza ai piani alti, le prospettive commerciali continuano a dipendere soprattutto dalla domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, un settore in cui il produttore di chip occupa una posizione di assoluto rilievo.

Secondo Lior Prosor, dirigente del fondo Deep33, NVIDIA fornisce circa il 75% dell’hardware impiegato per i calcoli legati all’IA, una quota talmente ampia da rendere difficile una sua sostituzione nel breve periodo. Il ruolo tecnologico dell’azienda, insomma, non sembra in discussione. Sull’andamento degli investimenti, però, gli interrogativi non mancano.

Fonte: TecnoAndroid