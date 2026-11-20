Configurare i widget di Google Foto sulla schermata home potrebbe presto diventare un’operazione più rapida. L’app di Google sta infatti testando una procedura rivista per i widget Ricordi e Persone e animali, con l’obiettivo di eliminare un paio di passaggi rispetto al sistema in uso oggi. Il cuore della novità è un nuovo pannello che raccoglie in un solo punto la scelta dell’account e quella dello stile della cornice. C’è però un rovescio della medaglia, perché questa versione ancora in lavorazione riduce le opzioni grafiche a disposizione.

Al momento Google Foto permette di aggiungere alla schermata principale del telefono due tipi di widget, quello dei Ricordi e quello dedicato a Persone e animali. La configurazione attuale segue una sequenza piuttosto lineare ma non proprio immediata. Prima si sceglie una delle due opzioni dalla pagina dei widget, poi si seleziona l’account Google Photos da collegare e solo alla fine si arriva alla scelta dello stile della cornice. Tre momenti distinti, ciascuno con la propria schermata, per un’operazione che in fondo serve soltanto a mettere qualche foto in bella vista sul telefono.

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Un unico pannello per account e cornici

La procedura in fase di test cambia un po’ le carte in tavola. Nella versione 8.2 dell’app è stato possibile attivare il nuovo flusso di configurazione per i widget Persone e animali e Ricordi, quello che accorcia il percorso di un paio di passaggi. Al posto della sequenza attuale compare un pannello che sale dal basso dello schermo, il cosiddetto bottom sheet, all’interno del quale si può cambiare account e scegliere lo stile della cornice senza saltare da una schermata all’altra.

L’idea di fondo è semplice. Riunire tutte le impostazioni in un’unica interfaccia rende la configurazione dei widget più compatta e meno dispersiva, soprattutto per chi utilizza più account Google sullo stesso dispositivo e ha bisogno di passare dall’uno all’altro con rapidità. Si tratta comunque di una modifica leggera, più un ritocco che una vera rivoluzione, visto che i due widget restano gli stessi e la logica di base della personalizzazione non cambia.

Meno stili di cornice e nessuna certezza sul debutto

Il nuovo sistema non porta soltanto vantaggi. Nella riprogettazione attualmente in sviluppo il numero di stili di cornice disponibili scende da sei a quattro. Chi oggi sfrutta le opzioni grafiche per adattare il widget all’aspetto della propria schermata home si ritroverebbe quindi con una scelta più limitata, almeno stando a quanto emerso finora dal codice dell’app.

Va precisato che tutto questo si basa su codice ancora in lavorazione, individuato analizzando il pacchetto dell’applicazione. Le funzioni scoperte in questo modo non sono definitive e potrebbero anche non arrivare mai agli utenti, oppure presentarsi in una forma diversa da quella osservata in Google Foto 8.2. Il nuovo flusso per i widget Ricordi e Persone e animali, con il suo pannello unico e le quattro cornici al posto delle sei attuali, resta per ora una sperimentazione interna senza una data di rilascio annunciata.

Fonte: TecnoAndroid