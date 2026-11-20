Con una media di 99/100 su Metacritic, GTA 6 conquista la vetta della serie e mette in fila tutti i capitoli precedenti, compreso GTA 4, che fino a questo momento occupava il gradino più alto. Il dato però va ben oltre i confini del franchise. Con un voto così il nuovo lavoro di Rockstar si piazza infatti accanto a The Legend of Zelda Ocarina of Time, il titolo uscito nel 1998 che condivide con lui lo stesso punteggio, e ottiene di fatto la corona di miglior gioco di sempre. Un risultato che ha qualcosa di storico, e che invita quasi naturalmente a guardarsi indietro per capire come si collochi rispetto agli altri episodi della saga.

Un 99/100 che cambia la classifica interna della saga

Per anni il punto di riferimento della serie è stato GTA 4, il capitolo che aveva raccolto il consenso più alto tra i giochi targati Rockstar. Con l’arrivo di GTA 6 quell’equilibrio si rompe e la gerarchia viene riscritta. Il nuovo episodio non si limita ad avvicinarsi al vecchio primato ma lo supera, salendo fino a una quota che pochissimi titoli nella storia del medium sono riusciti anche solo a sfiorare.

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Il paragone con il passato è proprio l’aspetto più interessante della vicenda. Mettere accanto la media voto dell’ultima fatica dello studio e quelle dei capitoli che l’hanno preceduta permette di leggere in modo più concreto la portata del risultato. Non si parla di un semplice miglioramento rispetto all’episodio precedente ma di un traguardo che spinge la serie nel punto più alto della sua storia, con un margine che rende la nuova uscita il termine di confronto per tutto ciò che è venuto prima.

C’è poi la questione del confronto esterno, che dà al numero un peso ancora maggiore. Affiancare un mostro sacro come Ocarina of Time significa entrare in un territorio dove i punteggi smettono di essere semplici valutazioni e diventano un pezzo di storia del videogioco. Il 99/100 di Rockstar va letto proprio in questa chiave, come un risultato che colloca il titolo allo stesso livello di uno dei giochi più celebrati di sempre.

GTA The Trilogy, l’unica nota stonata nel percorso

Scorrendo l’elenco dei capitoli della saga il quadro generale appare decisamente solido, con una sola vera eccezione. L’unica nota negativa riguarda infatti GTA The Trilogy, la raccolta che rappresenta il punto debole di un percorso per il resto costellato di valutazioni positive. È l’episodio che stona nel confronto e che, messo accanto al resto della serie, finisce per evidenziare ancora di più la distanza con i risultati raggiunti dagli altri capitoli.

Proprio questo contrasto rende la fotografia complessiva ancora più chiara. Da una parte c’è una serie che nel tempo ha costruito la propria reputazione su titoli accolti con grande favore dalla critica, dall’altra una sola eccezione che non intacca il valore generale del marchio. In mezzo spicca oggi GTA 6, che con il suo 99/100 su Metacritic si stacca da tutti gli altri e diventa il capitolo meglio valutato dell’intera saga, davanti a GTA 4 e allo stesso livello di The Legend of Zelda Ocarina of Time, uscito nel 1998.

Fonte: TecnoAndroid