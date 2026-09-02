Perplexity Hybrid Compute: IA locale sui Mac Apple Silicon

Con il lancio di Hybrid Compute, Perplexity aggiunge un pezzo interessante al suo mosaico di strumenti agentici, un meccanismo che divide il lavoro tra i modelli in cloud e l’intelligenza artificiale locale installata sulla macchina dell’utente. L’idea di fondo è semplice da spiegare e più complicata da realizzare: quando un compito coinvolge file o informazioni riservate, quel pezzo di elaborazione resta sul dispositivo, mentre il resto viaggia verso i server. Il risultato dichiarato è una riduzione dei costi e un trattamento più prudente dei dati sensibili.

L’annuncio è arrivato attraverso un post su X, dove l’azienda ha spiegato il funzionamento della novità e a chi si rivolge. Nulla di casuale nel tempismo, considerando la cadenza con cui Perplexity sta mettendo in fila nuovi prodotti negli ultimi mesi.

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Come lavora Hybrid Compute tra server e dispositivo

Il punto centrale è l’automatismo. Hybrid Compute riconosce da sé quali file e quali informazioni hanno natura privata e li processa in locale, senza che sia necessario smistare manualmente cosa può uscire dal computer e cosa no. Tutto il resto, ovvero le operazioni che non toccano materiale delicato, continua a essere gestito dai modelli in cloud, che restano più potenti e più adatti ai carichi pesanti. Questa suddivisione ha due conseguenze pratiche. La prima riguarda la privacy: i documenti riservati non lasciano la macchina, quindi non finiscono nei tubi dell’infrastruttura remota. La seconda tocca il portafoglio, perché ogni chiamata a un modello in cloud ha un costo, e spostare una parte del lavoro sull’hardware già disponibile significa alleggerire il conto complessivo. Un approccio ibrido, appunto, che cerca il compromesso tra potenza di calcolo remota e controllo locale.

Vale la pena sottolineare che non si tratta di un semplice interruttore da attivare quando serve. La logica dell’IA locale qui è integrata nel flusso di lavoro, e il sistema decide in autonomia quale strada prendere in base al tipo di contenuto che sta maneggiando. Per chi lavora con materiale sensibile, contratti, dati personali, documenti interni, la differenza non è marginale.

Per ora solo sui Mac con Apple Silicon

La disponibilità, almeno in questa fase, è limitata. Hybrid Compute è accessibile all’interno dell’app di Perplexity per i Mac con Apple Silicon, quindi i computer basati sui chip proprietari di Apple. Una scelta che si spiega facilmente: quelle macchine hanno le capacità di calcolo necessarie per far girare modelli in locale senza trasformarsi in stufette.

Il nuovo strumento si inserisce in una sequenza già piuttosto affollata. Ad aprile l’azienda aveva presentato Personal Computer, mentre alla fine del mese scorso è arrivato Portable Computer. Tre prodotti in pochi mesi, tutti orientati verso quella categoria di strumenti agentici che non si limitano a rispondere a una domanda ma eseguono operazioni al posto dell’utente. Il ritmo, per il momento, non sembra destinato a rallentare.

Guardando l’insieme, il filo conduttore appare chiaro. Perplexity sta costruendo un ecosistema in cui l’assistente non vive più solo nel browser o dentro una finestra di chat, ma si muove tra il cloud e la macchina fisica, scegliendo di volta in volta dove conviene lavorare. Il tema dei costi dell’intelligenza artificiale generativa, del resto, è diventato uno dei nodi principali per tutte le aziende del settore, e trovare modi per scaricare parte dell’elaborazione sui dispositivi degli utenti è una delle risposte più battute. Chi possiede un Mac con chip Apple e usa già l’applicazione di Perplexity può quindi provare la funzione da subito, mentre per le altre piattaforme non sono state indicate tempistiche.