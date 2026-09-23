Ops! Mobile passa a rete TIM: nuove SIM 5G da ottobre 2026

Il passaggio di Ops! Mobile alla rete TIM è ormai ufficiale, e non riguarda soltanto un cambio di insegna tecnica dietro le quinte. Le nuove SIM arriveranno da ottobre 2026, tutte abilitate al 5G, mentre chi è già cliente dovrà mettere in conto una sostituzione della scheda, gestita però in modo graduale e senza fretta. Sul sito dell’operatore è comparsa un’informativa che spiega il perché di questa mossa, accompagnata da un post sui canali social.

Per capire cosa stia succedendo davvero conviene guardare la struttura che sta sotto. Ops! Mobile appartiene al Gruppo Ops! Italia e lavora come ATR, cioè come rivenditore di traffico all’ingrosso di un altro operatore, curando il proprio marchio e l’assistenza clienti mentre le SIM vengono materialmente prodotte da chi fornisce la rete. L’operatore di appoggio, in questo caso, è Noitel, virtuale di tipo ESP di Retelit Digital Services, attivo su rete Fastweb più Vodafone tramite l’aggregatore Plintron, con 2G, 4G e 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

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Perché Retelit ha scelto la piattaforma Full MVNO su rete TIM

Il nodo è tutto qui: Retelit sta migrando verso una piattaforma Full MVNO, che garantisce molto più controllo sull’infrastruttura, e ha scelto TIM come nuovo partner di rete. Un cambio che si porta dietro tutti gli operatori che dipendono da Retelit, Ops! Mobile compreso. I test delle nuove SIM erano già partiti a luglio 2026, propedeutici al lancio vero e proprio.

Qualche dettaglio tecnico aiuta a inquadrare la faccenda. Retelit ha ottenuto il codice MNC dedicato 69 e le nuove schede avranno un seriale ICCID che comincia con 893969, mentre quelle attuali su rete Fastweb più Vodafone partono con 893954, il codice di Plintron. A dicembre 2025, inoltre, il MIMIT aveva assegnato a Retelit Digital Services il prefisso 3740 per le nuove numerazioni, al posto del 376 finora usato. Le nuove SIM Full MVNO sarebbero prodotte da Gemalto per conto di TIM e Retelit. Curiosità storica: Noitel era già stata su rete TIM da maggio 2014 a luglio 2019, all’epoca con l’aggregatore Noverca.

Intanto la vendita delle attuali schede è stata sospesa sul sito, quindi al momento non si possono sottoscrivere offerte. Chi ha già in mano una SIM Ops! Mobile deve completare l’attivazione entro e non oltre il 30 settembre 2026, poi il sistema entrerà in manutenzione. Dopo quella finestra, tutte le nuove attivazioni passeranno direttamente su rete TIM, con la possibilità di scegliere anche la eSIM oltre alla scheda fisica, opzione mai offerta finora sulla piattaforma con Plintron se non nella variante Travel per il roaming.

Cosa succede ai già clienti tra Giga in più e nuovo numero assistenza

Per chi ha già una linea attiva la migrazione significa cambiare fisicamente SIM, ma senza corse. Al momento Retelit ha due contratti wholesale in piedi, quello storico con Plintron e quello nuovo con TIM. Quando il primo scadrà, le vecchie schede smetteranno di funzionare, quindi il passaggio sarà inevitabile. Ops! Mobile chiarisce che la sostituzione avverrà per gradi e proseguirà fino a marzo 2027: ogni cliente riceverà una comunicazione ufficiale con tempistiche e modalità, e il consiglio è di non muoversi in autonomia prima di quel messaggio. Non è ancora chiaro se sarà l’operatore a spedire la nuova scheda o se servirà una richiesta da parte dell’utente.

La parte piacevole riguarda i bundle. Con il passaggio alle nuove SIM arrivano più Giga a parità di spesa: chi paga 4,99 euro al mese salirà a 120 Giga in 5G, chi ha l’offerta da 7,50 euro arriverà a 175 Giga in 5G. Il nuovo traffico sarà disponibile solo a migrazione completata. Le offerte saranno abilitate al 5G base e full, quindi presumibilmente fino a 250 Mbps con il primo profilo e fino a 2 Gbps con il secondo. Cambia anche il contatto rapido del servizio clienti, che dal 4060 diventerà 4080 una volta conclusa la migrazione, mentre lo 0240709190 da rete fissa o da altro operatore resta lo stesso. Ops! Mobile è il primo marchio della galassia Noitel ad aver annunciato il cambio, e da ottobre 2026 è plausibile che gli altri seguano la stessa strada.

Fonte: TecnoAndroid