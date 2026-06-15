Oppo Find X10 Pro: nuovi indizi su una fotocamera da 200MP e batteria mai vista

Le nuove voci che girano attorno a Oppo Find X10 Pro raccontano di uno smartphone pensato per non scendere a compromessi, soprattutto su due fronti che gli utenti guardano sempre con attenzione: la fotocamera e la batteria. Stando alle indiscrezioni più recenti, il futuro top di gamma del marchio cinese punterebbe forte su un comparto fotografico di livello premium e su un’autonomia capace di reggere praticamente qualsiasi ritmo di utilizzo. Niente di confermato, ovviamente, quindi vale la solita regola: meglio prendere tutto con le pinze finché non arrivano comunicazioni ufficiali.

Cosa sappiamo del display e del cuore tecnico

A mettere in circolo questi dettagli è stato il leaker Digital Chat Station, una fonte spesso citata quando si parla di anticipazioni sul mondo mobile asiatico. Il display dovrebbe essere un pannello OLED LTPO piatto da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K. Una soluzione che promette cornici davvero ridotte su tutti e quattro i lati e angoli arrotondati, per un effetto pulito e moderno. Il prototipo, a quanto pare, monterebbe un substrato Tianma di nuova generazione, con potenziali passi avanti sia sul piano della qualità che dell’efficienza energetica.

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Sotto la scocca il discorso si fa altrettanto interessante. A spingere il dispositivo ci sarebbe il chipset Dimensity 9600 di MediaTek, costruito con processo produttivo a 2 nanometri. A completare il quadro, un sensore di impronte digitali a ultrasuoni e le certificazioni IP68 e IP69, quindi una resistenza a polvere e acqua di tutto rispetto. Insomma, un terminale pensato per durare e per non temere l’uso quotidiano più intenso.

Fotocamere e autonomia da primato

Veniamo al pezzo forte, quello che fa drizzare le antenne agli appassionati di fotografia mobile. Le fotocamere di Oppo Find X10 Pro dovrebbero ruotare attorno a un sensore principale Samsung HPC da 200 megapixel con dimensioni di circa 1/1,3 pollici. Accanto, una seconda unità teleobiettivo sempre da 200 megapixel con sensore di grandi dimensioni, capace di garantire scatti con zoom ad alta risoluzione senza perdere dettaglio. A chiudere il sistema, un sensore multispettrale da 3 megapixel che dovrebbe rendere i colori molto più fedeli alla realtà. Sulla carta è un comparto che gioca nella fascia altissima del mercato.

Il capitolo batteria non è da meno. Si parla di una capacità di 8.000 mAh, contro i 7.500 mAh del Find X9 Pro. Un salto netto, che lascia intravedere un’autonomia ancora più generosa. Anche in questo caso, stando alle voci, non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica wireless, dettaglio ormai dato quasi per scontato sui dispositivi di questa fascia.