OPPO Find X10 Pro Max: tre fotocamere da 200MP confermate

Tre fotocamere da 200MP su un solo smartphone: è questo il biglietto da visita con cui OPPO Find X10 Pro Max si prepara a entrare in scena, e per una volta non si tratta di una voce di corridoio ma di una conferma arrivata direttamente dall’azienda. Il product manager della serie Find, Zhuo Shijie, ha scritto su Weibo che il nuovo top di gamma monterà tre sensori da 200MP, sviluppati insieme a Hasselblad. Nell’immagine allegata al post compare la stessa indicazione, senza mezzi termini.

Chi segue il settore sa che di telefoni con un sensore da 200MP ne circolano già parecchi. La differenza, qui, sta nel numero. OPPO Find X9 Ultra e vivo X300 Ultra avevano già alzato l’asticella portando due fotocamere posteriori da 200MP sullo stesso dispositivo, una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata eccessiva anche per gli standard cinesi. Ora si passa a tre, e la sensazione è che la corsa ai megapixel non abbia ancora trovato un tetto.

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Cosa cambia con il terzo sensore da 200MP

L’ipotesi più ragionevole riguarda la ultrawide. Nelle configurazioni viste finora i due sensori da 200MP erano tipicamente il principale e il teleobiettivo, quindi il terzo posto libero è proprio quello del grandangolo spinto. Sarebbe una novità sostanziosa, perché la ultrawide è storicamente l’anello debole di quasi tutti i comparti fotografici, quello dove si taglia sulla qualità del sensore per contenere i costi. Un salto di questo tipo, se confermato, sposterebbe l’attenzione su una lente che di solito viene usata poco e male.

C’è poi il tema dello zoom. Con risoluzioni così alte diventa possibile ritagliare l’immagine senza perdere dettaglio, ottenendo ingrandimenti intermedi che restano credibili invece di affidarsi solo all’elaborazione software o all’intelligenza artificiale. È il ragionamento che sta dietro all’intera filosofia dei sensori ad altissima risoluzione, e su Find X10 Pro Max dovrebbe valere per tutte e tre le focali.

La firma Hasselblad aggiunge un altro pezzo al quadro. La collaborazione tra il marchio svedese e OPPO va avanti da diverse generazioni e riguarda soprattutto la resa dei colori e la calibrazione, quella parte del lavoro che non si misura in numeri ma si vede guardando le foto. Che il sistema sia stato sviluppato congiuntamente, come dichiarato, suggerisce un intervento che va oltre il logo stampato sul retro.

Anche il modello standard alza il tiro

Zhuo Shijie ha aggiunto un dettaglio che merita attenzione: il Find X10 standard avrà due fotocamere da 200MP. Significa che la configurazione considerata fino a ieri da top di gamma assoluto scende di un livello nella gamma, diventando la dotazione del modello base. Un movimento verso il basso piuttosto rapido, se si pensa che il Find X9 Ultra è arrivato sul mercato con quella stessa impostazione come punto di forza principale.

Resta il fatto che la doppia denominazione Pro Max applicata a un telefono Android colpisce, visto quanto sia associata a un altro marchio. Sopra il Pro, dunque, si colloca un modello ulteriore, pensato per chi cerca il massimo del comparto fotografico senza compromessi di dimensioni o di prezzo.

Sui tempi di arrivo l’azienda non ha ancora fornito indicazioni precise, come non ne ha fornite sulle altre specifiche tecniche dei due dispositivi. Per ora l’unica informazione ufficiale riguarda le fotocamere, che è comunque il capitolo su cui OPPO ha deciso di puntare tutto per questa generazione. Tre sensori da 200MP su Find X10 Pro Max, due sul modello standard, il resto arriverà con la presentazione.