Last Seen su Apple TV: il thriller australiano sul rapimento di Maggie

Da oggi Last Seen è disponibile su Apple TV con i primi due episodi, e chi ha l’abbonamento attivo può già iniziare a guardarli. Si tratta di un thriller australiano costruito attorno a un rapimento mai risolto, con Patrick Brammall nei panni del protagonista, attore che molti ricorderanno per Glitch. Sei episodi in tutto, cadenza settimanale, e una storia che parte da una premessa piuttosto dolorosa.

La serie arriva a meno di un mese dall’annuncio ufficiale, un intervallo insolitamente breve tra la presentazione e la messa in onda. Il materiale di partenza è The Dispatcher, romanzo firmato da Ryan David Jahn, autore già premiato, e l’adattamento mantiene il cuore del libro: un padre che non ha mai smesso di cercare.

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Apple TV: la trama di Last Seen e il personaggio di Ian Ridley

Il detective Ian Ridley, interpretato appunto da Brammall, ha visto la propria esistenza sgretolarsi undici anni prima, quando la figlia Maggie è sparita nel nulla. Da allora ha lasciato il lavoro sul campo e si è trasferito dietro una scrivania, come operatore delle chiamate di emergenza. L’unica cosa che lo tiene in piedi è il rifiuto ostinato di considerare la figlia perduta per sempre.

Poi arriva la telefonata. Una ragazza adolescente chiede aiuto, e Ridley è convinto, senza margine di dubbio, che sia Maggie. Da quel momento non c’è più nulla che possa fermarlo, nessun limite che intenda rispettare pur di ritrovarla e rimettere insieme i pezzi di una famiglia distrutta. È il tipo di premessa che regge bene sulla distanza breve dei sei episodi, senza allungare il brodo.

I nuovi appuntamenti usciranno ogni mercoledì fino al 7 ottobre, quindi chi preferisce accumulare puntate e guardarle tutte insieme dovrà pazientare qualche settimana. Chi invece segue settimana per settimana ha già due episodi a disposizione.

Il resto dell’autunno su Apple TV

Last Seen apre di fatto la programmazione autunnale della piattaforma, che nelle prossime settimane si presenta piuttosto affollata. Tra i titoli in arrivo c’è la sesta stagione di Slow Horses, una delle serie più solide del catalogo, e poi Brothers, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson insieme sullo schermo. Non manca Matchbox: The Movie, e nemmeno la seconda stagione di Where’s Wanda?, oltre ad altri progetti già calendarizzati.

Appena prima di Last Seen è arrivato anche Mayday, con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, due nomi che difficilmente passano inosservati. La strategia sembra chiara: concentrare in poche settimane una quantità di uscite abbastanza alta da coprire generi molto diversi, dal thriller alla commedia, dallo spionaggio al film per famiglie.

Chi volesse recuperare il catalogo trova ancora i titoli che hanno costruito la reputazione del servizio, da Ted Lasso a Severance, passando per The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo. Non è un listino sterminato come quello di altri concorrenti, ma la percentuale di produzioni riuscite resta alta rispetto alla quantità complessiva.

Come guardare la serie e quanto costa l’abbonamento

Apple TV si può sottoscrivere singolarmente, con un costo intorno ai 15 euro al mese, oppure all’interno del pacchetto Apple One, che raggruppa più servizi in un unico abbonamento. La scelta dipende soprattutto da quanti altri servizi dell’ecosistema vengano già utilizzati abitualmente, perché in quel caso il bundle diventa la strada più sensata.

Il trailer di Last Seen è già online e restituisce bene il tono della serie, cupo ma non compiaciuto, costruito più sulla tensione psicologica del protagonista che sull’azione. Brammall porta sullo schermo un personaggio logorato, e l’ambientazione australiana aggiunge quel senso di spazio vuoto che nelle storie di persone scomparse funziona sempre.

I due episodi iniziali sono disponibili da adesso, il terzo arriverà mercoledì prossimo.