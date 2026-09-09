Nintendo Switch 2 bloccata online: ban misterioso poi rientrato

Un blocco improvviso dei servizi online ha colpito diversi possessori di Nintendo Switch 2 tra la serata del 5 e il 7 settembre 2026, con console tagliate fuori dalla rete senza alcun preavviso e con un codice di errore che, sulla carta, indicava qualcosa di molto serio. Il messaggio comparso sugli schermi parlava di accesso limitato da parte di Nintendo, il tipo di comunicazione che di solito arriva quando una macchina viene bandita per sempre. Poi, nel giro di poche ore, quasi tutto è tornato come prima.

Il codice più ricorrente è stato il 2124-4508, affiancato in alcune segnalazioni dal 2124-4007. La documentazione ufficiale della casa di Kyoto li associa a un blocco permanente della console dai servizi online, applicato dopo una violazione degli accordi con l’utente. Tradotto: non un’interruzione tecnica, ma una sanzione. Ed è proprio questo dettaglio ad aver alimentato il panico iniziale, perché vedere lo stesso codice comparire su decine di dispositivi diversi ha fatto pensare a una nuova ondata di ban partita direttamente dai server dell’azienda.

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Segnalazioni da mezzo mondo, senza un filo comune

Le testimonianze si sono accumulate rapidamente su Reddit, su X e in varie comunità asiatiche, coinvolgendo console vendute negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Corea, a Singapore e a Hong Kong. Un ventaglio geografico abbastanza ampio da escludere un problema circoscritto a un singolo mercato. La cosa curiosa è che molti utenti hanno tenuto a precisare di avere usato Nintendo Switch 2 in modo del tutto ordinario, senza firmware modificati, senza modchip, senza flashcart MIG e senza software pirata. Questo ha reso difficilissimo individuare una condotta comune dietro i blocchi. Nelle prime ore sono girate le ipotesi più prevedibili: cartucce copiate, acquisti fraudolenti, hardware non autorizzato. Sono tutte pratiche che in effetti possono portare Nintendo a limitare l’accesso ai servizi online, e su questo non c’è molto da discutere. Il punto è che nessuna di queste cause è stata collegata in modo verificabile all’intera serie di casi. Le configurazioni descritte erano diverse tra loro, così come le abitudini d’uso, e questo ha smontato piuttosto in fretta la teoria del giro di vite mirato.

Accesso ripristinato, spesso con un semplice riavvio

La svolta è arrivata quando numerosi possessori hanno confermato che il blocco era sparito e che le funzioni online erano di nuovo disponibili. In diversi casi è bastato riavviare la console per recuperare l’accesso, senza procedure particolari e senza dover ricontattare l’assistenza. Nessun intervento sull’hardware, nessuna sostituzione, nessuna trafila burocratica. Il ripristino ha riguardato utenti di più regioni, esattamente come era successo con le segnalazioni della prima ondata. Alcune comunicazioni private attribuite a Nintendo Support avrebbero ricondotto l’accaduto a un problema temporaneo dei sistemi, spiegando che il servizio era in fase di normalizzazione. Vale però una precisazione: quelle risposte sono state riferite dagli utenti coinvolti e non corrispondono a un annuncio pubblico verificabile dell’azienda. Una differenza non da poco, perché significa che la ricostruzione più accreditata poggia su messaggi individuali e non su una posizione formale.

Nintendo, infatti, non ha chiarito ufficialmente l’origine del guasto e non ha indicato quante console siano state complessivamente toccate dall’episodio. Nessun comunicato, nessun dettaglio tecnico sui sistemi coinvolti. Chi possiede una Switch 2 si è trovato quindi davanti a un errore che la documentazione descrive come definitivo, ma che nella pratica si è rivelato reversibile nel giro di ore.

Resta il fatto che un codice pensato per segnalare l’esclusione permanente dai servizi online è comparso su macchine perfettamente in regola, generando confusione in mezzo mondo prima che l’accesso tornasse a funzionare da solo.