OPPO Find X10 Pro Max su Amazon con le Enco Clip 2 in regalo

OPPO Find X10 Pro Max è disponibile in Italia da pochi giorni e adesso si può acquistare anche su Amazon, dove il nuovo smartphone di punta del marchio viene proposto con una promo lancio dedicata. L’iniziativa riguarda un bundle che abbina al telefono le OPPO Enco Clip 2, auricolari che sul mercato hanno un prezzo di listino di 179 euro.

Chi stava aspettando il debutto del nuovo modello trova quindi una proposta che va oltre il semplice acquisto del dispositivo. Insieme a OPPO Find X10 Pro Max arriva infatti un accessorio che, comprato separatamente, richiederebbe una spesa aggiuntiva di tutto rispetto. Considerando il valore dichiarato degli auricolari, il pacchetto complessivo supererebbe abbondantemente i 1.900 euro se si sommassero i due prodotti al loro prezzo pieno.

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Prezzo e versioni disponibili del nuovo top di gamma

Il nuovo top di gamma di OPPO si porta a casa a 1.799 euro scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon. Lo smartphone viene proposto in due diverse colorazioni, così da lasciare un minimo di libertà a chi bada anche all’aspetto estetico oltre che alla sostanza.

La cifra di 1.799 euro compare anche tra le offerte presenti su Amazon Marketplace, dove il telefono risulta acquistabile allo stesso prezzo. Non mancano però proposte meno convenienti. Tra le varie inserzioni attive ne spunta infatti una a 1.989 euro, quasi 200 euro in più rispetto alla versione gestita direttamente dal colosso dell’ecommerce. Una differenza che pesa, soprattutto su un dispositivo di questa fascia, e che rende consigliabile controllare con attenzione il venditore prima di completare l’ordine.

Il punto più interessante resta comunque il bundle con gli auricolari. A parità di spesa per il telefono, ricevere anche le Enco Clip 2 significa ritrovarsi con un pacchetto completo già al primo acquisto, senza dover cercare in un secondo momento un paio di cuffie compatibili. Per chi era già orientato verso il nuovo flagship della casa cinese, l’offerta permette insomma di ottenere qualcosa in più senza toccare il prezzo di partenza.

Come funziona l’offerta su Amazon

La promozione è legata al periodo di lancio e accompagna le prime settimane di vendita di OPPO Find X10 Pro Max sul mercato italiano. Il meccanismo è semplice. Si sceglie la colorazione preferita tra le due proposte, si verifica che il prodotto sia venduto direttamente da Amazon e si procede con l’acquisto, ottenendo così il telefono insieme agli auricolari inclusi nella confezione promozionale.

Vale la pena ricordare che le condizioni possono cambiare nel giro di poco tempo, sia per quanto riguarda il prezzo sia per la disponibilità delle singole versioni. Le inserzioni dei venditori terzi, in particolare, tendono a oscillare con una certa frequenza e lo scarto tra la proposta più bassa e quella più alta lo dimostra chiaramente. Chi punta a spendere il meno possibile farà bene a confrontare le diverse opzioni presenti sulla piattaforma, tenendo d’occhio in modo particolare quella gestita direttamente da Amazon, che al momento coincide con il prezzo più basso disponibile.

Le cifre riportate per OPPO Find X10 Pro Max fanno riferimento all’aggiornamento del 24 ottobre 2026 alle ore 9:52, quando lo smartphone risultava acquistabile a 1.799 euro sia nella versione venduta da Amazon sia su Marketplace, mentre un’ulteriore inserzione lo proponeva a 1.989 euro.

Fonte: TecnoAndroid