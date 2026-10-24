Project Odeon, le Impostazioni di Windows 11 spuntano nello Store

Microsoft sta testando un approccio diverso per sviluppare e forse distribuire alcune parti delle Impostazioni di Windows 11, quelle che oggi si aprono al volo con la combinazione Windows+I. L’indizio porta il nome di Project Odeon, un’applicazione apparsa nel Microsoft Store con la stessa icona delle Impostazioni e un’interfaccia molto vicina a quella integrata nel sistema. Non si tratta di un sostituto pronto all’uso e Redmond non ha annunciato alcun piano ufficiale. Il pacchetto però lascia intravedere il lavoro in corso per rendere più modulari componenti che ancora oggi dipendono strettamente dagli aggiornamenti di Windows.

Sullo sfondo c’è una vecchia conoscenza. Il classico Pannello di controllo accompagna Windows fin dalle origini e, a oltre 40 anni di distanza, Windows 11 continua a sfruttarlo per diverse configurazioni avanzate. Per raggiungerlo basta premere Windows+R e digitare control. Microsoft conferma che molte opzioni del vecchio pannello stanno migrando verso l’app Impostazioni, ma ricorda anche che lo strumento storico resta disponibile per motivi di compatibilità e per le funzioni non ancora trasferite. Project Odeon potrebbe essere proprio uno dei laboratori con cui l’azienda prova a dare una spinta a questo passaggio.

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Un banco di prova più che un nuovo pannello

Forzando a scopo di test l’installazione di Project Odeon, la normale app Impostazioni di Windows 11 continua a esistere e a funzionare senza problemi. Le due applicazioni viaggiano infatti su binari separati. Quella standard utilizza SystemSettings.exe, mentre la novità avvia un eseguibile chiamato AccountExperiences.Settings.TestApp.exe. Più che un pannello già pronto sembra quindi una sorta di palestra dedicata a componenti e interfacce che Microsoft può sviluppare senza mettere mano di continuo al codice principale del sistema operativo.

Al momento, tra l’altro, il progetto pare lavorare su dati simulati salvati in locale. Compaiono nomi utente fittizi, impostazioni di prova, sfondi di test e perfino configurazioni hardware inventate di sana pianta.

Perché passare dal Microsoft Store farebbe la differenza

L’aspetto più interessante di Project Odeon non è tanto la grafica quanto il possibile metodo di distribuzione. Le Impostazioni fanno parte di Windows e molte modifiche arrivano insieme agli aggiornamenti di sistema. Un componente separato, distribuito tramite il Microsoft Store, potrebbe invece seguire un ciclo di aggiornamento tutto suo. Non sarebbe nemmeno una novità assoluta, visto che Windows 11 usa già il negozio digitale per aggiornare app integrate come Blocco note e Paint. Applicando lo stesso principio ai singoli moduli delle Impostazioni, una nuova schermata potrebbe raggiungere gli utenti senza passare da Windows Update e senza attendere un aggiornamento cumulativo.

L’idea acquista ancora più peso guardando alla migrazione dal Pannello di controllo, che si trascina da parecchio tempo con una lentezza davvero notevole. Per questo Redmond potrebbe aver deciso di rompere gli indugi con una soluzione capace di garantire più flessibilità e aggiornamenti continui. Da qui a immaginare un Windows 11 ripulito a breve da tutto il codice legacy nascosto sotto il cofano ce ne passa. Basta addentrarsi nelle proprietà avanzate della rete, delle stampanti o di alcuni dispositivi per ritrovarsi davanti a finestre Win32 che hanno ben poco in comune con l’interfaccia moderna.

Separare pezzi del sistema operativo porta vantaggi evidenti ma apre anche una questione delicata, cioè quanto una funzione indispensabile per amministrare il PC possa dipendere dall’infrastruttura dello Store. Un precedente esiste già. A gennaio 2026 un malfunzionamento lato server legato al Microsoft Store causò l’errore 0x803F8001 su applicazioni integrate come Blocco note, Paint e Strumento di cattura. Microsoft confermò che il problema nasceva dai propri server e in seguito rilasciò una correzione.

Se qualcosa di simile colpisse l’interfaccia principale delle Impostazioni, le conseguenze sarebbero ben più pesanti. Pensiamo a un computer che non riesce a collegarsi alla rete e nel quale proprio lo strumento necessario per sistemare la configurazione dipenda da un controllo remoto dello Store. Un circolo vizioso difficile da accettare, soprattutto in azienda o sui sistemi isolati da Internet. Un’eventuale distribuzione modulare dovrebbe quindi tenere ben distinti il canale di aggiornamento e il requisito di esecuzione, perché ricevere nuovi componenti tramite lo Store è una cosa mentre dover contare sui servizi online di Microsoft ogni volta che si apre una pagina delle Impostazioni sarebbe tutt’altra faccenda.

Fonte: TecnoAndroid