Toyota Corolla 2027 potrebbe arrivare anche in versione elettrica

La Toyota Corolla 2027 si prepara a cambiare pelle e, a quanto pare, lo farà senza scegliere una sola strada. Una delle auto più conosciute e vendute del pianeta potrebbe infatti presentarsi con un ventaglio di alimentazioni ancora più ampio del solito, pensato per adattarsi alle richieste molto diverse dei mercati internazionali. Benzina, ibrido ed elettrico potrebbero convivere sotto lo stesso nome, ciascuno con il proprio pubblico di riferimento.

Il cuore del progetto resta l’evoluzione del sistema full hybrid, che da anni rappresenta il marchio di fabbrica della compatta giapponese. Accanto a questa base però potrebbe trovare posto anche una variante alimentata esclusivamente a batteria, una novità assoluta per la nuova Toyota Corolla. Il debutto della prossima generazione è previsto indicativamente nel 2027, anche se la casa non ha ancora ufficializzato tutti i dettagli del progetto.

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Un’architettura elettronica divisa in quattro domini

Una delle novità meno visibili ma più interessanti riguarda l’elettronica di bordo. La prossima Corolla potrebbe adottare un’architettura elettronica a quattro domini, ognuno con un compito preciso che va dall’assistenza alla guida alla dinamica del veicolo, passando per l’abitacolo e i sistemi della carrozzeria. Separare in questo modo le funzioni principali renderebbe più semplice la gestione dei dispositivi di sicurezza e permetterebbe di ricevere gli aggiornamenti software over the air, ovvero scaricabili da remoto.

Non si tratta comunque di una scelta priva di controindicazioni. Rispetto alle architetture centralizzate questo schema potrebbe richiedere più cablaggi e un numero maggiore di centraline, con possibili ripercussioni sia sul peso complessivo della vettura sia sui costi. Un compromesso che gli ingegneri dovranno valutare con attenzione, soprattutto su un modello che punta storicamente a mantenere bassi i costi di utilizzo.

Passando ai motori, le indiscrezioni parlano di un inedito quattro cilindri 1.5 a benzina, che dovrebbe fare da base anche a una nuova famiglia di propulsori ibridi. Toyota sta infatti mettendo a punto un sistema ibrido di nuova generazione con un obiettivo chiaro, cioè ridurre i consumi tra il 10 e il 20%. Un margine tutt’altro che trascurabile per una vettura che sull’efficienza ha costruito buona parte della propria reputazione nel corso degli anni.

Corolla elettrica e strategia multitecnologica

La prospettiva più rilevante però è la possibile comparsa di una Toyota Corolla elettrica, destinata ad affiancare le versioni con motore termico e quelle ibride. Un’ipotesi coerente con la strategia multitecnologica del costruttore giapponese, che preferisce sviluppare soluzioni differenti in base alle necessità della clientela e alle infrastrutture disponibili nei vari mercati, senza legarsi a un’unica tecnologia.

Ancora nessuna certezza invece sulla presenza di una variante plug in hybrid, in grado di coprire i tragitti di tutti i giorni in modalità elettrica grazie a una batteria ricaricabile dall’esterno. Allo stesso modo mancano conferme ufficiali su autonomia, capacità degli accumulatori, potenze e tempi di commercializzazione delle eventuali versioni a batteria. Tutti aspetti che Toyota non ha ancora voluto svelare.

Anche lo stile è destinato a evolvere. Il design dovrebbe prendere spunto dalla Corolla Concept presentata al Japan Mobility Show del 2025, con linee più moderne e una maggiore integrazione tra hardware e software. Per Toyota la sfida sarà conservare i punti di forza che hanno reso celebre la Corolla, cioè efficienza, affidabilità e costi di utilizzo contenuti, ampliando al tempo stesso l’offerta.

Fonte: TecnoAndroid