Mass Effect cancellato: l’obiettivo era superare Baldur’s Gate 3

La chiusura di BioWare ha trascinato con sé anche il nuovo Mass Effect, un progetto che a quanto pare aveva ambizioni piuttosto alte. Nelle ultime ore stanno infatti emergendo alcuni dettagli su ciò che il team stava preparando per il prossimo capitolo della saga, e il quadro che ne viene fuori racconta di un gioco pensato per offrire una libertà senza precedenti, con lo sguardo rivolto ai GDR moderni e un obiettivo molto preciso: superare Baldur’s Gate 3.

Si tratta di informazioni arrivate quando ormai il progetto non esiste più. Con lo studio chiuso, il nuovo episodio della serie è sfumato prima ancora di potersi mostrare al pubblico, e quello che resta sono solo frammenti di idee e intenzioni. Frammenti che però aiutano a capire in che direzione si stava muovendo lo sviluppo e quanto in alto puntasse chi ci lavorava.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il nuovo Mass Effect e il confronto con Baldur’s Gate 3

Il dettaglio che colpisce di più è senza dubbio il paragone con Baldur’s Gate 3. Non si parla di una semplice ispirazione generica ma di un vero e proprio traguardo da superare. In altre parole il nuovo Mass Effect avrebbe dovuto misurarsi con uno dei giochi di ruolo che più hanno segnato il genere negli ultimi anni, prendendolo come metro di giudizio per le proprie ambizioni.

Il punto centrale di tutta l’operazione era la libertà del giocatore. Le informazioni emerse parlano di un’impostazione pensata per spingersi oltre quanto visto finora nella serie, con un’attenzione particolare alle possibilità concesse a chi impugna il controller. Proprio su questo aspetto i giochi di ruolo moderni hanno alzato parecchio l’asticella, e il team aveva evidentemente intenzione di stare al passo, se non addirittura di andare oltre.

Una scelta del genere avrebbe rappresentato un cambio di passo importante per la saga. Puntare a superare un titolo così celebrato significa accettare un confronto diretto e senza sconti, e mettere sul tavolo un progetto costruito attorno a un’idea di gioco molto più aperta rispetto al passato. Almeno sulla carta, le premesse andavano proprio in quella direzione.

Un progetto rimasto sulla carta dopo la chiusura dello studio

Il problema, ovviamente, è che tutto questo non vedrà mai la luce. La chiusura di BioWare ha messo fine allo sviluppo e con essa anche ai piani per il futuro della serie. Le informazioni che stanno circolando non annunciano quindi qualcosa in arrivo ma descrivono piuttosto un’occasione mancata, un gioco che esisteva soltanto nelle intenzioni di chi lo stava costruendo.

Per i fan della saga il quadro è inevitabilmente amaro. Scoprire che il prossimo Mass Effect mirava a una libertà così ampia, guardando ai migliori esempi del genere, rende ancora più evidente il peso della cancellazione. Le ambizioni erano dichiarate e il riferimento scelto non lasciava spazio a dubbi su quanto il team volesse alzare il livello. Quello che emerge è il ritratto di un progetto che voleva cambiare pelle alla serie, abbracciando l’approccio dei GDR contemporanei e mettendo la libertà al centro dell’esperienza. Un’idea che si è fermata insieme allo studio che la stava portando avanti e che oggi sopravvive soltanto attraverso i dettagli trapelati dopo la chiusura, gli unici elementi rimasti a raccontare cosa sarebbe potuto diventare il nuovo capitolo della saga.

Fonte: TecnoAndroid