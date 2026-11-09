Bluetooth High Data Throughput: fino a 7,5 Mbps e audio lossless

Il Bluetooth High Data Throughput è la nuova funzione adottata ufficialmente dal Bluetooth SIG, l’organizzazione che supervisiona lo sviluppo dello standard, e promette trasferimenti più rapidi, maggiore capacità, consumi ridotti e connessioni più affidabili. Si tratta di una risposta concreta a un problema che cresce di anno in anno. Miliardi di dispositivi si appoggiano a questa tecnologia, dagli auricolari agli smartwatch fino agli oggetti per la casa intelligente, e le applicazioni che la sfruttano chiedono quantità di dati sempre più consistenti.

Finora la versione a basso consumo dello standard si è fermata ai 2 Mbps del Bluetooth LE 2M PHY, un tetto che pesa soprattutto sul fronte dell’audio. Chi produce cuffie e auricolari, per offrire musica senza perdita di qualità, oggi deve affidarsi a codec proprietari come aptX Lossless o LDAC, soggetti al pagamento di licenze. Il consorzio aveva già fatto capire a marzo di voler superare questi limiti e adesso la sigla HDT entra ufficialmente nel vocabolario dello standard.

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Un nuovo livello fisico per il Bluetooth LE

Il cuore della novità è un nuovo livello fisico (PHY), costruito su schemi di modulazione robusti che permettono ai dispositivi Bluetooth LE di comunicare con maggiore efficienza e di trasportare molte più informazioni sullo stesso collegamento. La velocità massima supportata arriva a 7,5 Mbps, quasi quattro volte quella del 2M PHY, che fino a oggi rappresentava il limite più alto previsto dallo standard.

La velocità però è solo una parte del discorso, almeno secondo il Bluetooth SIG. Il nuovo sistema sfrutta meglio le frequenze disponibili e così più apparecchi possono scambiarsi più dati senza intralciarsi a vicenda. C’è poi un effetto collaterale tutt’altro che trascurabile sulla batteria, perché se i dati viaggiano più in fretta il chip resta acceso per meno tempo e consuma di conseguenza meno energia. Anche la stabilità dovrebbe migliorare, con prestazioni più costanti persino negli ambienti affollati di interferenze. Joonsuk Kim, vicepresidente esecutivo di Samsung Electronics e responsabile dello sviluppo CP della divisione S.LSI, ha spiegato che migliorare insieme velocità, capacità, efficienza e affidabilità offre a sviluppatori e produttori una base più solida su cui realizzare prodotti più evoluti.

Audio lossless standardizzato come primo traguardo

La prima applicazione di punta di HDT sarà l’audio wireless di fascia alta standardizzato, atteso nel 2027. La tecnologia metterà a disposizione la banda necessaria per l’audio lossless e ad alta risoluzione, e supporterà anche il suono surround multicanale e l’audio spaziale. Il passaggio ha un peso notevole proprio perché oggi, per garantire un ascolto senza perdita via Bluetooth, i marchi di cuffie e auricolari restano legati a soluzioni come aptX Lossless o LDAC, con tutto quello che comporta in termini di licenze da pagare.

Non solo cuffie e auricolari

I benefici del Bluetooth High Data Throughput si estenderanno a molte altre categorie, dalla realtà estesa ai prodotti con funzioni di intelligenza artificiale, passando per i sistemi industriali e per gli oggetti connessi di uso quotidiano come indossabili, dispositivi per la smart home e periferiche. Øyvind Strøm, vicepresidente esecutivo di Nordic Semiconductor, ha proposto qualche esempio molto concreto. Uno smartwatch potrebbe sincronizzare con lo smartphone ore di dati di allenamento in pochi secondi, mentre degli occhiali smart sarebbero in grado di delegare l’elaborazione dei dati per offrire esperienze di IA più ricche. Un apparecchio domestico, invece, potrebbe completare un aggiornamento firmware quasi senza interruzioni percepibili.

C’è però un dettaglio da tenere presente. Bluetooth HDT è una funzione opzionale della specifica Bluetooth Core 7.0, quindi toccherà ai produttori di chip e dispositivi decidere se implementarla o meno. Al momento non ci sono indicazioni sui primi prodotti compatibili, al di là della finestra del 2027 già indicata per l’audio.

Fonte: TecnoAndroid