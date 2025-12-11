OnePlus affronta i bug di OxygenOS: le FAQ chiariscono i problemi più segnalati

OnePlus rovescia l’approccio tradizionale alle comunicazioni tecniche e pubblica le FAQ di novembre 2025 per raccogliere i bug più frequenti di OxygenOS. Il documento nasce dall’analisi dei feedback inviati dagli utenti dopo gli aggiornamenti recenti, spesso accompagnati da bug inattesi. L’azienda spiega che l’obiettivo è mantenere aperto il dialogo con la community, fornendo chiarimenti immediati su malfunzionamenti riguardanti compatibilità, notifiche e funzionalità di sistema.

Tra le questioni più urgenti spicca quella dei pagamenti NFC, bloccati dopo l’update. OnePlus conferma di aver individuato rapidamente la causa e di aver già distribuito la correzione tramite l’ultima versione software. Chi incontra ancora blocchi dovrebbe verificare di avere installato la release più recente, perché ripristina completamente il servizio. La sezione dedicata alle notifiche Live Alerts affronta invece un problema di compatibilità con le app di navigazione. Le mappe non compaiono più correttamente nel pannello dedicato, causando confusione durante gli spostamenti. Il team sta lavorando per migliorare l’integrazione, ma l’ottimizzazione definitiva richiederà ancora tempo.

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I fix in arrivo con i prossimi aggiornamenti per risolvere i bug di OxygenOS

Un’altra segnalazione diffusa riguarda il comportamento dei widget, che talvolta non rispondono ai comandi. OnePlus riconosce il bug e propone una procedura temporanea che passa dalla sezione App delle impostazioni. La funzione Shelf va disattivata e poi riattivata per ristabilire la normale operatività. Anche la connettività con le SIM Airtel mostra anomalie dopo l’aggiornamento. L’azienda ha già individuato la causa del malfunzionamento e promette un fix con il prossimo update.

Sul fronte estetico emergono bug relativi agli sfondi, scomparsi in alcuni casi dopo l’installazione dell’ultima versione di OxygenOS. Un intervento correttivo arriverà presto, insieme al fix per l’anteprima del tema Flux che non corrisponde alla visualizzazione sulla schermata di blocco. Viene segnalato anche un difetto che riguarda la scorciatoia della fotocamera. Il doppio clic sul tasto di accensione smette di funzionare dopo il riavvio. La soluzione definitiva è prevista nei futuri aggiornamenti, mentre gli utenti possono riattivare manualmente la funzione quando necessario. L’ultimo problema analizzato riguarda un conflitto tra tastiera e barra di navigazione. La tastiera può sovrapporsi ai controlli inferiori e rendere complessa la digitazione. La causa è stata attribuita all’app della tastiera, che riceverà un aggiornamento correttivo a breve.