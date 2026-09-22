Iliad miglior servizio clienti: primo posto per il quinto anno

Il titolo di miglior servizio clienti nel settore telefonia in Italia resta saldamente nelle mani di Iliad, che si conferma al vertice per il quinto anno consecutivo secondo la classifica elaborata da L’Economia del Corriere della Sera insieme a Statista. Non si parla quindi di una nuova offerta o di un rilancio commerciale, ma di un riconoscimento che riguarda il rapporto quotidiano tra operatore e utenti, quello fatto di risposte, tempi di attesa, chiarezza nelle spiegazioni.

La ricerca si chiama Italy’s Best Customer Service 2026/27 e mette in fila le aziende italiane sulla base di quanto i clienti si dicono soddisfatti dell’assistenza ricevuta. Iliad non solo compare tra i primi, ma guida entrambe le categorie in cui è presente, ovvero “Compagnie di telefonia mobile” e “Compagnie di telefonia fissa e internet”, con punteggi rispettivamente di 8,53 e 8,27.

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Come funziona la classifica sul servizio clienti

Il metodo dietro la classifica merita qualche riga, perché non si tratta di un premio assegnato da una giuria ristretta. Le aziende analizzate sono state divise in 121 categorie merceologiche, raggruppate a loro volta in dieci macro settori. Il tutto poggia su un sondaggio indipendente che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni da parte dei clienti, quindi una base piuttosto ampia.

Il punteggio finale nasce dall’incrocio di due componenti che pesano allo stesso modo. Da una parte la Disponibilità a Raccomandare, che vale il 50% del totale e misura sostanzialmente quanto un utente sarebbe pronto a consigliare quel servizio a qualcun altro. Dall’altra, sempre per il 50%, cinque criteri di valutazione più specifici: qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà di soluzioni offerte, orientamento al cliente e disponibilità del servizio. Un mix che prova a fotografare l’esperienza reale, non solo la percezione generale del marchio.

Chi sale sul podio insieme a Iliad

Nel segmento della telefonia mobile, dietro Iliad si piazzano CoopVoce con 8,5 e Kena Mobile con 8. Due nomi che, guardando i numeri, restano piuttosto vicini al primo posto, segno di una concorrenza abbastanza serrata sul fronte dell’assistenza tra gli operatori virtuali e i marchi low cost.

Discorso un po’ diverso per la telefonia fissa e internet, dove il distacco appare più marcato. Sul podio salgono PosteMobile con 7,46 e Fastweb con 7,17, entrambe sotto la soglia dell’8 raggiunta invece da Iliad con il suo 8,27. In un comparto storicamente più complicato da gestire, tra guasti di linea, interventi tecnici e pratiche di attivazione, mantenere punteggi alti è tutt’altro che scontato.

Dall’azienda è arrivato un commento che sintetizza la linea seguita in questi anni. “Per Iliad, questo quinto sigillo consecutivo è la conferma che un approccio semplice e trasparente può fare la differenza, non solo nelle offerte, ma anche e soprattutto nel rapporto con le persone”, si legge nella nota diffusa dall’operatore.

Il punto, in effetti, è proprio questo. Iliad ha costruito la propria identità sul principio delle tariffe che non cambiano nel tempo e su una comunicazione priva di clausole nascoste, e a quanto pare la stessa logica viene percepita anche quando si tratta di contattare l’assistenza. Cinque anni consecutivi in cima alla stessa ricerca, per giunta in due categorie diverse, non sono un episodio isolato ma un andamento costante.

Fonte: TecnoAndroid