Volantino Lidl Parkside: avvitatore 400 Nm a 69€ per il garage

Il nuovo volantino Lidl valido da giovedì 24 a mercoledì 30 settembre 2026 cambia registro rispetto alla settimana dei tagliasiepi e degli attrezzi da giardino, spostandosi su un terreno che di solito fa gola a chi smanetta nel fine settimana: auto e garage. Tornano quindi gli attrezzi Parkside, questa volta accompagnati da una selezione firmata Ultimate Speed, pensata per chi preferisce occuparsi da sé della manutenzione della vettura invece di prenotare l’officina per ogni piccolo intervento. Il pezzo forte, come spesso accade in queste tornate, è l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside con batteria da 20V e 4Ah, proposto a 69€. Coppia regolabile su quattro livelli, da 100 fino a 300 Nm, con un picco che arriva a 400 Nm, e velocità di rotazione fino a 2.300 giri al minuto. Un attrezzo tarato soprattutto sul montaggio delle ruote e su tutti quei lavori dove serve forza vera. Nella confezione finiscono anche quattro chiavi a bussola da 17, 19, 21 e 23 mm.

Avvitatori, aria compressa e un banco da lavoro serio

Chi cerca qualcosa di più maneggevole può guardare all’avvitatore ricaricabile a cricco Parkside Performance, coppia da 75 Nm e batteria da 2Ah inclusa, a 59€. A completare il quadro ci sono le chiavi a bussola per avvitatore a percussione, con adattatore e 10 bit nelle misure 17, 19 e 21 mm, vendute a 8,99€. Il capitolo aria compressa merita attenzione a parte. Il compressore Parkside da 24 litri, motore a due cilindri senza olio e pressione regolabile da 0 a 8 bar, costa 99€. Accanto si trovano il tubo da 10 metri a 9,99€ e la pistola per il gonfiaggio dei pneumatici, con tubo flessibile a spirale e tre ugelli, a 14,99€. Roba che, messa insieme, copre buona parte delle esigenze di un garage domestico. Per chi invece ha il problema opposto, cioè troppi attrezzi e nessun posto dove appoggiarli, il set banco da lavoro multifunzione Parkside Performance ha piano in alluminio, portata fino a 120 kg e accessori inclusi come morsetti e connettori angolari. Prezzo, 139€.

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Cambio gomme fai da te e piccoli accessori

Il kit cambio pneumatici Parkside da 6 pezzi, con chiave a croce e cricchetto abbinato al manometro, viene proposto a 14,99€. In alternativa c’è il cricchetto telescopico con set di chiavi a bussola da 19 pezzi, coppia fino a 512 Nm, a 7,99€, che resta una delle proposte più economiche dell’intera selezione. La chiave dinamometrica Parkside, regolabile da 40 a 210 Nm in un set da 5 pezzi, costa 14,99€. Poi ci sono le piccole cose che salvano il pomeriggio. Gli attrezzi di smontaggio con clip di fissaggio per auto, 14 attrezzi, 620 clip e 10 fascette, stanno a 9,99€. E il contenitore magnetico da 2,99€, quello che evita di passare venti minuti carponi a cercare un bullone finito sotto la macchina.

Ultimate Speed, l’emergenza in bagagliaio

La parte firmata Ultimate Speed guarda soprattutto agli imprevisti. Il power bank con compressore e ausilio per l’avviamento auto, capacità 8.400 mAh, compressore regolabile da 0,3 a 5,5 bar e funzione USB, è a 44€. Il mini compressore con collegamento a 12V, pressione massima di 10,3 bar e tre adattatori inclusi, costa 14,99€. Il caricabatterie per auto e moto, compatibile con batterie da 6V o 12V, si ferma a 12,99€.

Per interventi un filo più tecnici c’è il set pompa di aspirazione olio, alimentato direttamente dalla batteria dell’auto a 12V, a 14,99€. Chiude la lista il tappeto catturasporco per garage, comodo per proteggere il pavimento durante i lavori più sporchi, a 6,99€. Le offerte Parkside e Ultimate Speed dedicate ad auto e garage arrivano nei punti vendita Lidl da giovedì 24 settembre 2026 e restano fino a esaurimento scorte. Su questa categoria di prodotti le quantità sono di norma limitate, quindi presentarsi in negozio nei primi giorni resta la scelta più sensata.

Fonte: TecnoAndroid