Con la One UI 9.5 Samsung punta a rendere praticamente irrecuperabili i dati cancellati dai propri smartphone. L’analisi del codice contenuto nella beta pubblica destinata ai Galaxy S26 ha portato alla luce i lavori in corso su una nuova funzione chiamata Secure erase, traducibile in italiano come “cancellazione sicura”, pensata per rendere molto più complicato il recupero delle informazioni eliminate da un Galaxy. L’obiettivo dell’azienda appare abbastanza chiaro. Si tratta di blindare il software e offrire agli utenti uno strumento in grado di far sparire davvero ciò che non si vuole lasciare in giro.

Come funziona la cancellazione sicura della One UI 9.5

Le stringhe individuate all’interno del firmware descrivono una procedura capace di cancellare e poi sovrascrivere i dati presenti nella memoria interna del telefono. Il punto è proprio questo passaggio aggiuntivo, perché la sovrascrittura serve a impedire che le informazioni possano essere riportate alla luce anche tramite strumenti professionali di data recovery, quelli utilizzati per ripescare file che sembrano spariti per sempre.

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Stando a quanto emerso, Secure erase dovrebbe superare in termini di sicurezza persino il classico ripristino ai dati di fabbrica, cioè l’operazione a cui la maggior parte delle persone ricorre prima di vendere o regalare uno smartphone. Molti non lo sanno, ma di norma eliminare dei file oppure inizializzare un dispositivo non garantisce affatto che ogni singolo dato venga sovrascritto subito. Le informazioni possono restare nella memoria ancora per un po’, in attesa di essere rimpiazzate da altro. La nuova funzione della One UI 9.5 dovrebbe invece rendere la cancellazione molto più profonda e quindi assai meno recuperabile.

Per chi ha a cuore la propria privacy la differenza non è da poco. Un reset tradizionale riporta il telefono allo stato iniziale dal punto di vista dell’utente, ma la cancellazione sicura promette di andare oltre e di agire direttamente sugli elementi conservati in memoria, così da non lasciare tracce sfruttabili.

Avvisi, tempi lunghi e batteria carica

Non sorprende allora che Samsung sembri orientata a presentare questa procedura come qualcosa di molto più delicato rispetto a un normale reset. Prima dell’avvio la One UI dovrebbe infatti mostrare un avviso piuttosto esplicito, spiegando che il processo una volta partito non potrà essere sospeso, interrotto o annullato. Insomma, nessuna possibilità di ripensamento a metà strada, e una scelta del genere ha senso considerando la natura irreversibile dell’operazione.

C’è poi un’altra conseguenza pratica legata a una cancellazione così profonda. L’intera operazione richiederà parecchio tempo, dato che il sistema non si limita a eliminare i file ma deve anche sovrascriverli. Proprio per questo motivo Samsung dovrebbe raccomandare agli utenti dei Galaxy di avviare Secure erase soltanto quando la batteria ha raggiunto un determinato livello di carica, così da evitare che il telefono si spenga nel bel mezzo della procedura.

Per ora la funzione è stata individuata solo nel codice della beta pubblica della One UI 9.5 per i Galaxy S26, e i dettagli sulla soglia di carica richiesta per avviare la cancellazione sicura non sono ancora stati resi noti.

Fonte: TecnoAndroid