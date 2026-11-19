Il Black Friday di Huawei è ufficialmente iniziato. Dal 19 novembre al 3 dicembre 2026, HUAWEI Store Italia propone due settimane di promozioni dedicate a smartwatch, auricolari e smartphone, con sconti aggiuntivi, accessori in omaggio e servizi di protezione inclusi su alcuni dispositivi. Oltre ai prezzi promozionali già applicati, su un’ampia selezione di prodotti è possibile utilizzare il codice ACSALL8 per ottenere un ulteriore 8% di sconto sul prezzo finale. Le offerte coinvolgono diversi modelli delle famiglie WATCH GT, WATCH FIT e FreeClip, oltre allo smartphone Pura 80 Ultra.

Smartwatch Huawei: le offerte su WATCH GT e WATCH FIT

Tra i dispositivi protagonisti della campagna c’è la serie HUAWEI WATCH GT 7, pensata per combinare monitoraggio sportivo e utilizzo quotidiano. Le funzionalità comprendono il rilevamento automatico delle attività sugli sci, mappe dei comprensori sciistici, tracciamento del ciclismo e un Indice di prontezza fisica dedicato al recupero. La costruzione utilizza materiali come la ceramica nano-tech e la lega di titanio, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni.

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Durante il Black Friday, HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile a 247,48 euro anziché 269 euro, utilizzando il codice ACSALL8. Nel prezzo sono inclusi un cinturino aggiuntivo e le FreeBuds SE 4 in omaggio. La variante HUAWEI WATCH GT 7 Pro scende invece a 367 euro rispetto ai 399 euro di listino, sempre con il codice promozionale e gli stessi regali. Entrambi i modelli includono anche HUAWEI Care Pass, che permette di usufruire gratuitamente, una volta entro due anni, di alcuni interventi in caso di danni accidentali. Tra i servizi previsti figurano la sostituzione della batteria e la riparazione dello schermo, della cover posteriore e della corona girevole.

Un’altra proposta riguarda HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, dotato di display da 1,92 pollici con vetro zaffiro 2.5D e scocca con trattamento superficiale ceramico. Integra Mini-Workout interattivi e strumenti per il monitoraggio del benessere, tra cui le funzioni ECG e l’analisi della rigidità arteriosa. Il prezzo promozionale è di 219 euro anziché 249 euro, applicando il codice da 30 euro AFIT5CS31. Sono inclusi un cinturino extra e le FreeBuds SE 2. Chi acquista un modello della serie WATCH FIT 5 riceve inoltre la protezione schermo Huawei Care, che copre una sostituzione gratuita in caso di danno accidentale durante i primi 12 mesi.

Per chi pratica corsa e maratona è disponibile anche HUAWEI WATCH GT RUNNER 2, sviluppato in collaborazione con il maratoneta Eliud Kipchoge. Pesa 34,5 grammi, utilizza una struttura in lega di titanio e integra un’antenna floating 3D per migliorare la precisione del posizionamento GPS. Sono presenti una Modalità Maratona e strumenti dedicati all’analisi della soglia del lattato. Durante la promozione costa 149 euro anziché 199 euro, grazie al codice ACSGTRUN50.

FreeClip 2 e 2 S: sconti sugli auricolari open-ear

Le promozioni Huawei interessano anche il comparto audio, con due versioni degli auricolari open-ear FreeClip. HUAWEI FreeClip 2 sono progettati per essere indossati a lungo senza isolare completamente dai rumori ambientali. Ogni auricolare pesa 5,1 grammi e utilizza una struttura C-bridge in lega a memoria di forma. La dotazione comprende un processore NPU con intelligenza artificiale e un driver a doppia membrana, con funzioni per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre i rumori di sottofondo. Il prezzo scende a 139 euro rispetto ai 159 euro di listino utilizzando il codice AFC2CS21. Nell’offerta è compresa anche una coppia di accessori Robin Earring.

La variante HUAWEI FreeClip 2 S propone invece un’estetica differente, con archetto in silicone liquido e finitura metallica. Anche la custodia è stata riprogettata per ospitare piccoli accessori gioiello. Sul fronte audio sono presenti il rilevamento bidirezionale e il volume adattivo, che regola automaticamente l’intensità in base all’ambiente circostante. Per questo modello il prezzo promozionale è di 169 euro anziché 189 euro, sempre utilizzando il codice AFC2CS21. Anche in questo caso sono inclusi gli accessori Robin Earring. Entrambe le versioni FreeClip 2 includono inoltre HUAWEI Loss Care, un servizio che consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare sostitutivo a metà del prezzo di vendita ufficiale in caso di smarrimento o danneggiamento.

HUAWEI Pura 80 Ultra: lo smartphone in promozione

La campagna coinvolge anche il settore smartphone con HUAWEI Pura 80 Ultra, caratterizzato da un design ricercato e da un comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP, ottiche periscopiche con funzionalità avanzate di zoom e un sensore Ultra Chrome per migliorare la resa dei colori nelle fotografie notturne. Durante il Black Friday il dispositivo è disponibile a 735 euro anziché 799 euro, applicando il codice ACSALL8. Per chi acquista HUAWEI Pura 80 Pro è inoltre previsto HUAWEI Care+ per 12 mesi, con una sostituzione gratuita dello schermo e la sostituzione illimitata della batteria qualora la capacità massima scenda sotto l’85%.

Come ottenere gli sconti Huawei

Le offerte sono disponibili esclusivamente su HUAWEI Store Italia dal 19 novembre al 3 dicembre 2026, salvo esaurimento delle scorte. Il codice ACSALL8 permette di ottenere un ulteriore 8% di sconto sui prodotti inclusi nell’iniziativa, mentre per alcuni dispositivi sono previsti codici specifici con importi differenti. Gli omaggi sono disponibili fino a esaurimento scorte e i codici promozionali sono soggetti alle condizioni indicate dal produttore. Sullo store ufficiale sono inoltre disponibili spedizione gratuita, opzioni di finanziamento e assistenza post-vendita.

Fonte: TecnoAndroid